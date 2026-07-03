- 03.07.2026, 10:41:32
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AK Pressekonferenz am 10. Juli 2026: Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt
AK Präsidentin Renate Anderl und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatzky
Am 7. Juni 2026 ist die Frist zur Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie in nationales Recht abgelaufen. Ziel der Richtlinie ist es, den Grundsatz „gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ wirksamer durchzusetzen und Lohndiskriminierung zu bekämpfen.
Österreich hat die Richtlinie bislang jedoch nicht umgesetzt. Welche Auswirkungen hat die ausstehende Umsetzung? Wie hilft eine gelungene Umsetzung Betroffenen von Entgeltdiskriminierung? Welche Bestimmungen entfalten bereits Wirkung? Und warum braucht es jetzt rasch Rechtssicherheit?
Das ist Thema einer Pressekonferenz mit
AK Präsidentin Renate Anderl
Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft
Freitag, 10. Juli 2026, 10:00 Uhr
AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter arbeiterkammer.at/entgelttransparenz mitverfolgen.
Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]
AK Pressekonferenz zur Lohntransparenz: Was nach Ablauf der Umsetzungsfrist jetzt schon gilt
Pressekonferenz mit AK Präsidentin Renate Anderl und Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft Sandra Konstatzky
Datum: 10.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Wien Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
Plößlgasse 2, 6. Stock
1040 Wien
Österreich
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