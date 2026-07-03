Gleichenfeier für „Midori Living“ in Mödling

Mödling (OTS) -

Mit der traditionellen Gleichenfeier erreichte das Wohnprojekt Midori Living in der Quellenstraße in Mödling einen wichtigen Meilenstein. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Mödling, der Wohnbaugenossenschaft BWSG, des Bauunternehmens Gebrüder Haider & Co sowie zahlreichen Projektbeteiligten wurde die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert.

Mit Midori Living entstehen 24 frei finanzierte Eigentumswohnungen in attraktiver Lage zwischen Wienerwald und Stadtzentrum. Der Name “Midori” – japanisch für Grün – steht sinnbildlich für das Wohnkonzept: Begrünte Fassaden, ein Gründach, ein japanisch inspirierter Garten sowie großzügige Freiflächen schaffen ein nachhaltiges und hochwertiges Wohnumfeld. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für 2027 vorgesehen.

“Mit Midori Living entsteht ein Wohnprojekt, das hervorragend zu Mödling passt. Es verbindet moderne Architektur mit viel Grün und hoher Lebensqualität und zeigt, wie qualitätsvolle Stadtentwicklung gelingen kann”, betonte Bürgermeisterin Silvia Drechsler.

Auch für die BWSG steht das Projekt beispielhaft für die Zukunft des Wohnens. Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser, Vorstände der BWSG, erklärten: "Wir wollten von Beginn an ein Wohnprojekt entwickeln, das Natur und Architektur als Einheit versteht. Begrünte Fassaden, nachhaltige Energieversorgung und gemeinschaftlich nutzbare Freiräume schaffen ein Umfeld, das weit über das reine Wohnen hinausgeht."

Wie aus einer Vision ein Zuhause wird

Midori Living bietet Wohnflächen von 32 bis 85 m² mit einem bis vier Zimmern. Terrassen, Balkone, Eigengärten, ein Gemeinschaftsgarten sowie ein Naturspielplatz schaffen großzügige Freiräume. Einige Wohnungen verfügen auch über Eigengärten: So sind zwei Vierzimmerwohnungen im Erdgeschoss mit großzügigen 300- beziehungsweise über 400 m² Gartenfläche ausgestattet. Ein energieeffizientes Fernwärmesystem, barrierefreie Erschließung sowie Fahrrad- und Kinderwagenräume ergänzen das nachhaltige Wohnkonzept.

Die BWSG-Vorstände hoben die Bedeutung der Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: “Eine Gleichenfeier ist vor allem ein Moment des Dankes. Dass wir heute diesen Baufortschritt feiern können, verdanken wir der hervorragenden Zusammenarbeit aller Projektpartner und dem täglichen Einsatz der Menschen auf der Baustelle. Gemeinsam schaffen wir Wohnraum mit langfristiger Qualität.”

Für die bauausführende Firma Gebrüder Haider & Co unterstrich Oberbauleiter Ing. Friedrich Lechner die Leistung des gesamten Baustellenteams: “Bis zu einer Gleichenfeier liegen tausende Arbeitsstunden hinter uns. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis präziser Planung, handwerklichen Könnens und eines engagierten Miteinanders aller Gewerke. Darauf sind wir sehr stolz.”

Den traditionellen Höhepunkt der Veranstaltung bildete der Gleichenspruch mit der anschließenden Übergabe des Gleichengeldes. Beim gemeinsamen Ausklang bot sich den Gästen Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Besichtigung des Wohnprojekts. Mittels 3D-Rundgang konnten die Gäste auch einen Blick in Zukunft werfen und eine möblierte Musterwohnung virtuell begehen.

Weitere Infos: Alle Wohnungen und Grundrisse auf https://www.bwsg.at/projekt/midori-living/

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