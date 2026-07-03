  • 03.07.2026, 10:30:32
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ORF-III-Belegschaft warnt vor Kahlschlag

Sendungen wie „Land der Berge“, „Runde der ChefredakteurInnen“ und Opern im Hauptabend droht das Aus

Wien (OTS) - 

Die ORF-III-Belegschaft appelliert an Generaldirektorin Ingrid Thurnher und den designierten Generaldirektor Clemens Pig, die Einsparungspläne von 50 Prozent des Programmbudgets zu überdenken.
Live-Übertragungen von Konzerten und Kabarett, umfassende Information und Geschichte sowie Regionalkultur bieten ein programmliches Angebot im Ausmaß von jährlich 2.300 originären Programmstunden, das dem ORF-Publikum nicht gestrichen werden darf. Sendungen wie „Land der Berge“, „Runde der ChefredakteurInnen“ und Opern im Hauptabend können dem Sparkurs zum Opfer fallen.
Eine Halbierung des Programmbudgets ist im ORF-Konzern beispiellos. Angesichts der ohnehin geringeren ORF-III-Produktionskosten und Gehälter entbehrt sie auch jeder wirtschaftlichen Logik. Eine 15-jährige Aufbauarbeit, die sowohl von der amtierenden ORF-Generaldirektorin als auch der Kaufmännischen Direktorin maßgeblich mitgetragen wurde, würde damit zunichtegemacht. Die Sparpläne und der drohende Arbeitsplatzverlust verunsichern die Kolleginnen und Kollegen bei ORF III zutiefst.
Es steht außer Frage, dass auch ORF III einen Beitrag zu den Sparvorgaben leisten muss. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wehren uns jedoch entschieden dagegen, dass unser Programm und unsere Arbeitsplätze einer unverhältnismäßigen und unternehmensschädigenden Sparpolitik geopfert werden.

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ORF III Betriebsrat
Emily Erhold
Telefon: 01-87878-12845
E-Mail: [email protected]

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