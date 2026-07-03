ProSiebenSat.1 PULS 4: "Human Content powered by AI" - Entertaining Austria baut Content-Position aus

Wien (OTS) -

„Entertaining Austria“, der Produktions-Bereich für österreichisches Reality-Entertainment innerhalb der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, hat sich in den vergangenen Jahren zum Marktführer für einzigartigen, unterhaltsamen Reality-Content aus Österreich entwickelt - von „Forsthaus Rampensau“ bis „2 Minuten 2 Millionen“. Diese Position wird künftig konsequent in die digitale Welt übertragen - mit eigenen Tools, die inhouse von Content-Coding-Spezialist:innen entwickelt werden.

Kern der Strategie: “Human Content powered by AI”. Reality-Geschichten entstehen weiter durch Menschen - die Adaption, Mutation und Distribution auf unterschiedliche Formate und Plattformen wird AI-gestützt und in einer Geschwindigkeit möglich, die manuelle Produktion alleine nicht leisten könnte.

„Wir bauen die Werkzeuge, die wir für die Content-Zukunft brauchen, selbst", sagt Oliver Svec, neues Mitglied der Geschäftsleitung für Entertainment & AI. „Reality-Content aus Österreich ist unser Kern - aber die spannende Frage ist, wie wir daraus mit AI ein Vielfaches an Reichweite und Formatvarianten machen. Genau daran arbeiten wir gerade."

Als laufende Experimentier- und Forschungsfläche dient dabei „kudlmudl“ (https://www.joyn.at/serien/kudlmudlki). Die dort entwickelten Ansätze und Tools für Content-Mutation und -Distribution werden schrittweise auf andere Genres übertragen - das aufgebaute Know-How und die entwickelten Tools sind auch konzernweit höchst relevant.

„Entertaining Austria“ versteht sich damit nicht nur als klassischer Format-Produzent, sondern verstärkt als Content-Werkstatt an der Schnittstelle von Storytelling und Software. Der Ausbau dieser Position ist Programm.

„Entertaining Austria“ Personalia

Nach 25 Jahren verlässt Patrick Schubert, Director Content Ventures, das Unternehmen. „2 Minuten 2 Millionen“, „Bist du deppert“, „Vurschrift is Vurschrift“, „Sehr Witzig“, „Ninja Warrior“ uvm. tragen seine Handschrift. Als erster Programm-Mitarbeiter der Sender-Gruppe hat er ab 2002 den Grundstein für Privat-TV News und Österreichs erstem Frühstücks-Fernsehen Café Puls gelegt sowie auch private Wahlsendungen in Österreich ab 2008 mit der mehrfach ausgezeichneten „Wahlarena ‘08“ revolutioniert.

Thoms Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4: „Patrick Schubert war bereits lange vor dem Start von PULS 4 im Unternehmen tätig. Er hat die TV-Marke und zahlreiche Entertainment-Formate des Hauses viele Jahre maßgeblich mitgeprägt. Wir bedanken uns für über zwei Jahrzehnte voller Engagement, Leidenschaft und Einsatz und wünschen Patrick für seinen weiteren Weg von Herzen alles Gute.“