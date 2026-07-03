DAS KINOFEST Österreich geht in die nächste Runde

Wien (OTS) -

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das KINOFEST Österreich in die zweite Runde: Am Samstag, dem 12. September 2026, laden Kinobetreiber:innen in ganz Österreich erneut dazu ein, das Kino in all seinen Facetten zu einem einheitlichen Ticketpreis von Ꞓ 5,90 pro Film (ausgenommen Sonderformate) zu erleben. Die Initiative der ARGE Film & Kino (Trägerverbände sind der Fachverband der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe sowie der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der WKÖ) setzt damit ein klares Zeichen für die Stärke und Vielfalt der österreichischen Kinolandschaft. Ziel ist es, gemeinsam mit Publikum, Kinobetreiber:innen und Filmverleiher:innen den Kinoherbst einzuläuten und möglichst viele Menschen für das Erlebnis auf der großen Leinwand zu begeistern.

„Gemeinsam machen wir Lust auf Kino“

„Die erste Ausgabe hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß die Begeisterung für das Kino ist – beim Publikum ebenso wie in der Branche. Genau daran knüpfen wir an“, erklärt Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe.

„Das KINOFEST ist ein gemeinsamer Kraftakt von Kinobetrieben und Verleiher:innen. Es bringt Menschen zusammen, schafft Sichtbarkeit für unsere Betriebe und macht Lust auf mehr Kino – weit über diesen einen Tag hinaus.“

Verleiher:innen: „Jetzt ist der perfekte Moment für Kino“

Auch von Seiten der Filmverleiher:innen wird das KINOFEST 2026 aktiv unterstützt. „Das KINOFEST zeigt, wie stark wir als Branche gemeinsam sind. Es macht die Vielfalt der Kinos sichtbar und rückt das besondere Erlebnis in den Mittelpunkt, seien es Blockbuster, Arthouse oder österreichische Kinofilme. Kino berührt, verbindet und begeistert“, betont Michael Stejskal, Vorsitzender der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft. Sabine Hofmann, stv. Vorsitzende der Berufsgruppe ergänzt: „Das Kinofest am 12. September rückt näher. Österreichs Verleiher:innen machen Lust auf Kino und wollen am Kinofest mit starken Filmen ein breites Publikum vor die große Leinwand holen. Jetzt ist der perfekte Moment, die Begeisterung weiterzutragen und möglichst viele Menschen für das heimische Kino zu gewinnen.“

Ein Tag, viele Ideen – die Branche bringt sich ein

Das KINOFEST lebt auch 2026 von der Vielfalt und Kreativität der teilnehmenden Betriebe. Viele Kinos setzen wieder auf individuelle Programmschwerpunkte und Aktionen: Premieren, Sondervorstellungen, Filmgespräche, Gewinnspiele oder andere kreative Zusatzangebote.

„Gerade diese Vielfalt macht das Kinofest so besonders. Jedes Kino setzt eigene Akzente – und gemeinsam zeigen wir, was Kino heute alles kann“, so Dörfler.

„Am 12. September wird das Kino in seiner ganzen Vielfalt erstrahlen. Ein Fest das wir Verleiher:innen gemeinsam mit den Kinos und dem Publikum mit großer Freude feiern“, so Stejskal und Hofmann.

Sichtbarkeit für Kino in ganz Österreich

Begleitet wird das KINOFEST erneut von einer österreichweiten Kampagne – von Social Media bis zu klassischen Kanälen wie Radio. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf das Kino als Erlebnisort zu lenken und möglichst viele Menschen in die Säle zu bringen.

Ein fixer Termin für die Branche

Mit seiner zweiten Ausgabe etabliert sich das KINOFEST weiter als gemeinsamer Aktionstag der österreichischen Kinobranche. Der Termin im September setzt bewusst einen starken Impuls zum Start der Herbstsaison und bündelt Aufmerksamkeit für aktuelle Filme und kommende Highlights.

Fakten zum KINOFEST 2026

Datum: Samstag, 12. September 2026

Preis: Einheitlich 5,90 Euro pro Ticket (ausgenommen Sonderformate)

Teilnahme: Kinos in ganz Österreich

Website: www.daskinofest.at

Instagram: DAS KINOFEST Österreich (@daskinofest.at)

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YouTube: Das Kinofest Österreich