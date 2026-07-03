FPÖ-Fiedler: „Sophie bekommt ihre Chance - freiheitliche Politik wirkt“

Sankt Pölten (OTS) -

„Sophie bekommt endlich ihre Chance. Dieser Fall zeigt: Wenn Bürger gegen kalte Bürokratie anrennen, braucht es Politik, die nicht wegschaut, sondern kämpft. Freiheitliche Politik steht an der Seite der Menschen, und genau das hat sich hier bezahlt gemacht“, erklärt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Die schwerkranke Schülerin Sophie aus NÖ ist bettgebunden, transportunfähig und auf Hausunterricht angewiesen. Wochenlang drohte das Mädchen durch starre Vorgaben, fehlende Unterlagen und belastende Prüfungsmodalitäten unter massiven Druck zu geraten.

„Ein krankes Kind darf nicht auch noch vom System krank gemacht werden. Wer Bildung ernst nimmt, muss Lösungen finden, nicht Ausreden suchen“, stellt Fiedler klar.

Nachdem die FPÖ Niederösterreich den Fall öffentlich aufgegriffen und eine rasche, kindgerechte Lösung eingefordert hatte, konnte nun kurz vor Schulschluss durch die Bildungsdirektion eine Lösung für Sophie gefunden werden. Damit erhält das Mädchen die Möglichkeit, ihr Schuljahr abzuschließen, ohne die Unsicherheit bis in den Herbst mitschleppen zu müssen.

„Das ist ein Erfolg für Sophie, für ihre Familie und für alle Eltern, die wissen wollen, ob der Staat im Ernstfall hilft oder sich hinter Paragrafen versteckt“, so Fiedler.

Der freiheitliche Bildungssprecher betont zugleich, dass dieser Fall kein Einzelfall bleiben dürfe, bei dem erst öffentlicher Druck Bewegung bringe. Schwerkranke Kinder bräuchten verlässliche Lernunterlagen, Kontakt zur Stammschule, faire Leistungsbeurteilung und klare Regeln für Hausunterricht.

„Nachhaltige Bildungspolitik heißt: kein Kind zurücklassen. Auch nicht jenes Kind, das krank im Bett liegt, aber trotzdem lernen will“, sagt Fiedler.

Für die FPÖ Niederösterreich sei klar: Politik habe dort zu stehen, wo Bürger Hilfe brauchen. „Sophie hat gekämpft, ihre Familie hat gekämpft, und wir Freiheitliche haben diesen Kampf unterstützt. Genau darum geht es: nicht reden, sondern handeln; nicht verwalten, sondern helfen“, betont Fiedler.

Abschließend hält Fiedler fest: „Dieser Fall zeigt, dass Hartnäckigkeit wirkt. Freiheitliche Politik macht sich bezahlt, besonders dann, wenn Menschen sonst zwischen Zuständigkeiten, Formularen und kalter Bürokratie zerrieben würden. Kein krankes Kind darf in unserem Bildungssystem um Würde, Teilhabe und Zukunft betteln müssen.“