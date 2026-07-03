  • 03.07.2026, 10:01:33
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LEDVANCE wird Offizieller Lichtpartner des FC Bayern

LEDVANCE is Official Lighting Partner of the German record champions and will work with FC Bayern exclusively in the category "lighting technology and lighting solutions". Pictured (left to right): Fredrik Ergert von Gillern, Global Head of Brand & Communication at LEDVANCE; Rouven Kasper, FC Bayern Board Member for Marketing & Sales; and Bernd Kobusch, Head of Territory DACH at LEDVANCE. Photo: LEDVANCE, FC Bayern Photographer: FC Bayern // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/125751 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Der FC Bayern hat mit LEDVANCE einen neuen Offiziellen Lichtpartner an seiner Seite. Die langfristige Kooperation ist bis 2029 datiert. Der Deutsche Meister und LEDVANCE, einer der weltweit führenden Anbieter für Allgemeinbeleuchtung, sind dabei nicht nur durch gemeinsame Ziele verbunden, sondern auch echte Nachbarn: Der Hauptsitz von LEDVANCE befindet sich in Sichtweite zur Allianz Arena.

Rouven Kasper, Vorstand Marketing & Vertrieb des FC Bayern: „Den FC Bayern und LEDVANCE verbindet der Anspruch, Erfolg ins richtige Licht zu rücken. Spitzensport steht für Emotionen, Energie und besondere Momente, und mit LEDVANCE bekommen wir einen starken Partner an unsere Seite, der wie unser Verein in München verwurzelt und zugleich weltweit zuhause ist. Wir freuen uns auf gemeinsame erfolgreiche Jahre.“

Fredrik Ergert von Gillern, Global Head of Brand & Communication bei LEDVANCE: „Dass diese Partnerschaft in München entsteht, ist kein Zufall: Unser Hauptsitz ist in Sichtweite zur Allianz Arena. Gemeinsam mit dem FC Bayern zeigen wir, was Licht leisten kann – für Performance und Sicherheit ebenso wie für die Atmosphäre im Stadion und rund um den Spieltag. Für uns ist diese Partnerschaft ein bedeutender Schritt, um unser internationales Projektgeschäft weiter auszubauen und die Zukunft von Sportstätten und darüber hinaus aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig stärken wir unsere globale Markenwahrnehmung und schärfen unsere Positionierung.“

Bereits in der Vergangenheit konnte der FC Bayern bei Beleuchtungsprojekten auf LEDVANCE vertrauen, weitere befinden sich in Umsetzung. Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen gemeinsame Werte und die strategische Zusammenarbeit zweier Marken mit internationaler Strahlkraft. Sport ist pure Emotion, und Licht macht sie sichtbar und erlebbar. Das ist der gemeinsame Anspruch: Menschen begeistern, besondere Erlebnisse schaffen und die Position in den jeweiligen Branchen weiter ausbauen. Mit ihrer modernen Ausrichtung und ihrem globalen Wachstumsfokus wollen der FC Bayern und LEDVANCE ihre Stärken künftig gemeinsam einbringen.

Infos hier: https://www.ledvance.com/de-de/unternehmen/partners/fc-bayern

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