NÖVOG - Fahrplanumstellungen mit Ferienbeginn

St. Pölten (OTS) -

Damit Pendler und Familien auch in der „Baustellen-Saison“ zuverlässig und pünktlich von A nach B kommen, werden mit Ferienbeginn zahlreiche Änderungen in den Regionalbusfahrplänen der NÖVOG umgesetzt. Mit den optimal abgestimmten Baustellenfahrplänen werden Mobilitätseinschränkungen für Fahrgäste so gering wie möglich gehalten. „Damit Arbeitswege, Alltagsbesorgungen und Ausflüge weiterhin stressfrei und problemlos möglich sind, dreht die NÖVOG für unsere Landsleute erneut an den Öffi-Schrauben und sorgt durch enge Kooperation, Flexibilität und Lösungsstärke für einen bestmöglichen öffentlichen Verkehr in Niederösterreich“, so Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Fachleute der NÖVOG analysieren laufend das bestehende Fahrplanangebot und klopfen es auf Verbesserungsmöglichkeiten ab. Dabei werden Rückmeldungen von Fahrgästen, Gemeindevertretern und Institutionen ausgewertet, um das Angebot bestmöglich an den tatsächlichen Bedarf heranzuführen. Ein großer Wurf ist mit der kommenden Taktverdichtung der Linie 170 (Krems – Zwettl – Gmünd) gelungen, die künftig auch am Wochenende und feiertags im Stundentakt zwischen Krems und Zwettl verkehrt. Die Linie 170 gehört zu den erfolgreichsten Angeboten der NÖVOG und wird jährlich von rund 230.000 Fahrgästen genutzt.

Eine besondere Herausforderung stellen im Sommer zahlreiche Baustellen dar, die eine entsprechende Änderung der Regionalbusfahrpläne erfordern. „Hier trägt die gut eingespielte Zusammenarbeit zwischen NÖVOG und den Mobilitätspartnern – insbesondere Gemeinden, Behörden und Baustellenbetreibern – Früchte“, so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Bei vielen Fahrplanverbesserungen handelt es sich um kleine Änderungen im Minutenbereich, die für Fahrgäste aber große Vorteile mit sich bringen. Alle Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindungen regelmäßig über die Routenplaner der NÖVOG zu prüfen. Das geht ganz einfach über routing.leopoldi.info bzw. die leopoldi App.

Beispiele für aktuelle NÖVOG Fahrplanänderungen

Industrieviertel:

Linie 277 (Bruck/Leitha - Mannersdorf - Eisenstadt)

Zwischen 06.07.-07.08. gibt es eine Sperre zwischen Sommerein und Kaisersteinbruch. Die Linie wird in beiden Richtungen zwischen Sommerein und Wilfleinsdorf über Trautmannsdorf an der Leitha geführt. Die Ortschaft Kaisersteinbruch kann zu dieser Zeit nicht angefahren werden.

Weinviertel

Linie 521 (Deutsch Wagram - Strasshof – Gänserndorf):

Zur besseren Erreichbarkeit der ITA Tagesstätte mit FIT Schule in Gänserndorf werden die Kurse 121 und 128 künftig über die Haltestelle GF Süd Hochwaldstraße geführt. Im Gegenzug wird bei den Kursen 129 und 136 die Haltestelle GF Süd Hochwaldstraße aus dem Fahrplan entfernt.

Niederösterreich Mitte:

Linie 488 (Krems - Paudorf – Statzendorf)

Aufgrund einer Baustelle von 6.7. bis voraussichtlich 19.7 kann die Linie 488 die Orte Kleinwien, Steinaweg, Aigen und einige Haltestellen in Paudorf nicht anfahren, es kommt zudem zu geänderten Fahrzeiten.

Waldviertel - Änderungen ab 06.07.2026:

Linie 757 (Gmünd - Weitra - Groß Gerungs)

Fahrgästen stehen künftig an Wochenenden zwei neue Fahrten auf der Linie 757 zwischen Gmünd und Groß Gerungs mit Anschluss an REX41 in Gmünd Bahnhof zur Verfügung (08:48 ab Gmünd Bahnhof und 10:08 ab Groß Gerungs Hauptplatz).

Waldviertel - Änderungen ab 01.08.2026:

Linie 729 (Zwettl - Allentsteig - Göpfritz/Wild)

Die Linie 729 wird künftig zwischen Zwettl und Allentsteig (statt bisher Göpfritz) geführt. Schüler mit dem Fahrziel Gerotten nutzen nach dem Nachmittagsunterricht die Linie 729 (statt bisher Linie 728; Abfahrt 16:00 Uhr ab Zwettl Stift).

Mostviertel

Linie 4 Stadtbus Ybbs (Ybbs/Donau - Persenbeug – Gottsdorf)

Kurs 114 wird um 2 Minuten ab Gottsdorf Feuerwehr vorverlegt. Damit wird ein verlässlicher Anschluss an die Linie 3 zur Weiterfahrt Richtung Bahnhof hergestellt.

Für weitere Informationen: Georg Huemer, Kommunikation NÖVOG, Mobil: 0664 88374482, www.noevog.at