Aon ernennt Michael Sturmlechner zum neuen CEO für Österreich

WIEN (OTS) -

Aon plc (NYSE: AON), ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, gibt einen Führungswechsel in Österreich bekannt. Michael Sturmlechner (54) hat per 1. Juli 2026 den Vorsitz der Aon Austria Geschäftsführung von Marcel Armon (47) übernommen, der zeitgleich seine neue Position als CEO von Aon in Deutschland antritt. Mit dem Wechsel setzt Aon auf Kontinuität und eine gezielte Weiterentwicklung in der DACH-Organisation. Zusätzlich erweitert wird das Geschäftsführungsteam in Österreich um Peter Artmann in seiner Funktion als Geschäftsführer Chambers & Associations.

Marcel Armon war seit 2021 CEO von Aon in Österreich und verantwortete in dieser Zeit die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, den Ausbau der Marktposition, sowie zentrale Transformationsprojekte. In seiner neuen Funktion als CEO von Aon in Deutschland wird er die österreichische Organisation im Rahmen der DACH- und EMEA-Struktur weiterhin unterstützen und den Übergang aktiv begleiten.

„ Die vergangenen Jahre in Österreich waren geprägt von großartigen Entwicklungen, einem starken Team und einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden “, hebt Marcel Armon seine Ära hervor. „ Ich bin überzeugt, dass Aon in Österreich mit Michael Sturmlechner an der Spitze bestens für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt ist. Der Wechsel unterstreicht zugleich unsere enge Zusammenarbeit innerhalb der DACH-Region mit unserem klaren Ziel, lokale Marktpräsenz und -kenntnis mit unserer globalen Expertise zu verbinden “, ergänzt Armon.

Mit seiner Übergabe an Michael Sturmlechner, der in den vergangenen Jahren im Aon Austria Geschäftsführungs-Team vor allem das internationale Geschäft aus Österreich heraus konsequent ausgebaut und weiterentwickelt hat, übernimmt eine Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im Versicherungs- und Risikomanagementgeschäft, der in der EMEA-Organisation international als anerkannter Ansprechpartner geschätzt wird, den Vorsitz der Geschäftsführung.

„ Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, in meiner neuen Verantwortung die erfolgreiche Entwicklung von Aon in Österreich weiter voranzutreiben und gemeinsam im bewährten Geschäftsführungs-Team aktiv zu gestalten “, unterstreicht Michael Sturmlechner seine neue Rolle. „ Unser Anspruch bleibt auch weiterhin, unseren Kundinnen und Kunden in Österreich über unsere regionale Präsenz mit all unserer Kompetenz, globalen Expertise und Vernetzung bei der Bewältigung zunehmend komplexer werdender Unternehmensrisiken zu unterstützen und zu begleiten “, ergänzt Sturmlechner.

In seiner neuen CEO-Rolle wird Michael Sturmlechner im bewährten Geschäftsführungsteam gemeinsam mit Gerald Herbst und Harald Luchs in ihren bisherigen Ressort-Verantwortungen zusammenarbeiten.

Zudem wird Peter Artmann per 1. Juli 2026 in die Aon Austria Geschäftsführung berufen, der dort in seiner Funktion als Geschäftsführer Chambers & Associations weiterhin Verantwortung für einen wichtigen Geschäftsbereich, den er über mehr als 35 Jahre maßgeblich aufgebaut und zu einer bedeutenden Säule des Unternehmens entwickelt hat, trägt.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden massgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

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