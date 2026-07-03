Leben heißt Bewegen – Österreichische Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie (ÖGGG) zum Welt Sarkopenie Tag am 4. Juli 2026

Wien (OTS) -

Die Altersmedizin (Geriatrie) bekommt vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung eine immer größere Bedeutung, betont Prim. Univ. Prof. Dr. Marcus Köller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie. Mit zunehmendem Alter kommt es zum Verlust von Muskelmasse, Muskelkraft und Muskelfunktion, der sogenannten Sarkopenie. Funktionalität und insbesondere Mobilität werden von unseren Muskeln „getragen“, ca. die Hälfte der Muskulatur des Körpers steckt in den Beinen. Die Sarkopenie beginnt im 5. Lebensjahrzehnt, und nimmt mit dem Alter sprunghaft zu. Sind in der Gruppe der 60-Jährigen ca. 10 % sarkopen, so trifft dies bei den über 80-Jährigen die Hälfte der Menschen. Gangunsicherheit, Stürze oder gar Knochenbrüche oder andere schwere Verletzungen sind die Folge.

Wir wissen, dass die Sarkopenie zudem eine zentrale Komponente der Gebrechlichkeit ist. Diese geht mit einer erhöhten Sterblichkeit einher, gebrechliche Menschen gelten als „vulnerabel“, und haben häufiger Komplikationen bei Krankenhausaufenthalten oder anderen medizinischen Maßnahmen. Sie werden auch häufiger pflegebedürftig.

Die Diagnose der Sarkopenie wird durch Funktions- und Krafttest, sowie mit technischen Messmethoden der Muskelmasse gestellt.

Der Sarkopenie kann man entgegenwirken: Krafttraining und ausreichende Ernährung mit Eiweiß. Aber auch Vitamin D ist für den Muskel, genauso wie für die Knochen, von Bedeutung. Das Training sollte aber im höheren Alter immer medizinisch begleitet werden, denn falsche oder plötzlich übermäßige Belastung kann auch zu gesundheitlichen Schäden führen.

Die Muskulatur bildet darüber hinaus mit dem Gehirn eine funktionelle Achse. Studien zeigen, dass regelmäßiges Training auch das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen, wie das Parkinson-Syndrom oder die Alzheimer-Demenz, reduziert. „Leben heißt bewegen“ muss das Motto bis in hohe Alter bleiben, so der Experte.