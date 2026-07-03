Schnellere Verbindungen, effizientere Workflows: Neue Eventfahrzeuge stärken Live-Produktionen des ORF

Wien (OTS) -

Der ORF hat mit Big Blue Marble sein Signal-Übertragungsnetzwerk zu Events und den Landesstudios auf die neueste Technologie umgestellt und mit drei neuen Eventfahrzeugen seine Möglichkeiten bei Live-Produktionen erweitert. Die Mercedes-Benz Sprinter, von Big Blue Marble als Generalunternehmer geplant und von A1 mit modernster IP- und Glasfasertechnologie ausgestattet, werden ab sofort zur Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie zum Aufbau leistungsfähiger Netzwerkverbindungen bei sportlichen und kulturellen Großereignissen eingesetzt.

Modernste Technik, hohe Bandbreiten

Im Vergleich zur bestehenden Technik bietet das neue Netz wesentlich höhere Bandbreiten und damit eine schnellere Anbindung an das ORF-Zentrum. Am Drehort werden die neuen Eventfahrzeuge von A1 direkt ans LNET-Netzwerk angeschlossen und bauen darüber eine stabile und redundante Verbindung zum ORF-Zentrum in Wien auf. Dies garantiert eine souveräne, ausfallsichere Übertragung der Live-Signale in Broadcast-Qualität und sorgt für maximale Übertragungssicherheit selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.

Der ORF kann dadurch bestehende Workflows neu denken, Produktionsreserven besser nutzen und noch effizientere Live-Setups bei Außenevents umsetzen. Neue Produktionsmodelle wie beispielsweise Remote- oder Cloud-basierte Live-Workflows, wie sie zuletzt im Rahmen eines Pilotprojekts rund um die Hahnenkamm-Rennen von ORF und Big Blue Marble getestet wurden, werden dadurch Realität.

Live-TV-Produktion auf neuem Level

„Mit den neuen Eventfahrzeugen und dem modernisierten Netzwerk stellen wir die Live-Produktion des ORF auf ein zukunftssicheres, leistungsfähiges Fundament und schaffen auch Raum für neue, effizientere Produktionen. Gemeinsam mit A1 und Big Blue Marble heben wir die Signalverteilung bei Außenproduktionen auf ein neues Niveau“, sagt Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung beim ORF.

Norbert Grill, CTO bei Big Blue Marble, ergänzt: „Indem wir unsere Broadcast-Zuverlässigkeit mit neuen Technologien verbinden, garantieren wir dem ORF höchste Qualität und Flexibilität bei der Bildübertragung und kreieren damit neue Möglichkeiten für neue Formate.“

Peter Uher, Director A1 Public Sector: „Modernste Übertragungstechnologien schaffen die Grundlage für hochleistungsfähige Live-Produktionen. Die neuen Eventfahrzeuge sind ein weiterer Schritt, um jederzeit stabile, leistungsstarke und flexible Konnektivität zur Verfügung zu stellen.“

Ausgestattet für mobile Einsätze

Jedes Fahrzeug ermöglicht bis zu 24 HD-Videosignale ins ORF-Zentrum, bis zu 12 HD-Videosignale zurück zum Eventstandort sowie eine schnelle Gigabit-LAN-Verbindung für Produktions- und Redaktionssysteme vor Ort. Im Vergleich zu den bislang möglichen maximal 6 Videosignalen entspricht das einer vielfachen Steigerung der Übertragungsleistung. Zusätzlich stehen pro Fahrzeug bis zu 8 unabhängige Intercom-Sprechverbindungen für die Kommunikation zwischen Produktionsmannschaft, Regie und Mediencampus zur Verfügung.

In die Fahrzeuge integriert ist zudem ein proaktives Monitoring-System, das eine laufende Überwachung aller ein- und ausgehenden Signale sowie relevanter Netzparameter durch die Betriebsteams von A1 und Big Blue Marble ermöglicht – und zwar sowohl vor Ort beim Event als auch remote vom ORF-Mediencampus aus.

Über A1

A1 ist Österreichs führender Kommunikationsanbieter. Die Kunden profitieren von einem umfassenden Gesamtangebot aus einer Hand, bestehend aus Sprachtelefonie, Internetzugang, digitalem Kabelfernsehen, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale-Services und mobilen Business- und Payment-Lösungen. Die Marken A1, bob, Red Bull MOBILE und yesss! stehen für höchste Qualität und smarte Services. Als verantwortungsvolles Unternehmen integriert A1 gesellschaftlich relevante und Umweltbelange in das Kerngeschäft.

A1 (Rechtspersönlichkeit: A1 Telekom Austria AG) ist Teil der A1 Group – einem führenden Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit rund 33 Millionen Kunden in sieben Ländern. Mehr als 16.500 Mitarbeiter:innen und State-of-the-Art-Breitband-Infrastruktur ermöglichen digitalen Lifestyle und erlauben Kunden, Unternehmen und Geräten, sich überall und jederzeit zu vernetzen. Als Europäische Unit von América Móvil, einem der weltweit größten Mobilfunkanbieter, hat die Gruppe ihren Firmensitz in Wien und ermöglicht Zugang zu weltweiten Lösungen.

https://www.a1.net

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com