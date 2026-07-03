Silvana Bazzoni Bartoli & Cecilia Bartoli bei der Internationalen Sommerakademie Mozarteum 2026

Salzburg (OTS) -

Von 13. Juli bis 8. August 2026 empfängt die Internationale Sommerakademie der Universität Mozarteum wieder rund 500 junge Musiktalente aus aller Welt. Ein besonderes Angebot bietet der Meisterkurs mit Silvana Bazzoni Bartoli – der „einzigen Gesangslehrerin, die Cecilia Bartoli je hatte“. Interessierte Gasthörer*innen sind herzlich willkommen.

Unter der künstlerischen Leitung von Univ.-Prof. Hannfried Lucke (Vizerektor für Kunst) wird die Universität Mozarteum Salzburg im Sommer wieder Begegnungsstätte für junge Musiker*innen aus über 50 Ländern, darunter Teilnehmende aus Venezuela, Argentinien, Thailand, Philippinen, Mongolei und Chile. In vier Kursperioden erwartet die jungen Talente ein breites Angebot aus 50 Meisterklassen in acht Fächern – neben Gesang, Klavier und Violine auch Orgel, Violoncello, Viola, Flöte und Klarinette. Zwei Young Excellence-Klassen sowie zahlreiche Zusatzangebote von Auftrittstraining bis Yoga runden das Angebot ab. Durch die großzügige Unterstützung von Privatpersonen und Firmen aus Salzburg und Umgebung sowie die langjährige Partnerschaft mit dem Lions Club Pongau Millennium konnten auch heuer wieder zahlreiche Teilnehmende mit Stipendien finanziell unterstützt werden.

„ Die Internationale Sommerakademie der Universität Mozarteum ist jedes Jahr aufs Neue ein Ort außergewöhnlicher künstlerischer Begegnungen. Hier treffen renommierte Künstlerpersönlichkeiten auf hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt.Ihren Erfolg verdankt die Sommerakademie der internationalen Reputation ihrer Dozierenden und der beeindruckenden Qualität der künstlerischen Zusammenarbeit. Wenn herausragende Künstlerpersönlichkeiten ihr Können, ihre Erfahrungen und ihre individuelle Arbeitsweise mit aufstrebenden jungen Künstlerinnen und Künstlern teilen, entstehen Impulse, die weit über den Unterricht hinauswirken ", so Hannfried Lucke.

Von 3. bis 8. August 2026 haben professionelle Sänger*innen aller Stimmfächer erneut die einzigartige Gelegenheit, in einem Meisterkurs mit Maestra Silvana Bazzoni Bartoli persönlich an „fundamentalen Prinzipien der Gesangstechnik – Grundlage eines langen Sänger*innenlebens“ zu arbeiten.

Anmeldungen sind bis zum 5. Juli möglich. Diese Meisterklasse ist – genauso wie alle anderen Meisterklassen – für externes Publikum geöffnet. Auch Cecilia Bartoli wird wieder zu Gast sein. Die Internationale Sommerakademie Mozarteum lädt interessierte Personen ein, als Gasthörer*innen an den Meisterklassen teilzunehmen. Tages und Wochenkarten sind im Büro der Sommerakademie während der Öffnungszeiten erhältlich: Montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Zahlreiche öffentliche Konzerte, darunter Studiokonzerte, ein Orgelkonzert, vier Dozent*innenkonzerte jeweils am Dienstag sowie vier Matineen mit Konzerten der Preisträger*innen jeweils am Samstag im Solitär runden das Programm ab. Die Preise an die jeweils besten Teilnehmer*innen pro Kursperiode werden vom Kulturfonds der Stadt Salzburg gestiftet.

Auf Einladung des Kulturvereins Schloss Höch werden traditionellerweise wieder drei Gastspiele auf Schloss Höch in Flachau im Salzburger Pongau stattfinden und bereits zum dritten Mal wird die Sommerakademie mit einem Konzert in der Seniorenresidenz Mirabell gastieren.

52 Dozent*innen werden die jungen Musiker*innen 2026 unterrichten. Neu sind u.a. der Pianist Claudio Martínez Mehner, die Cellistin Vashti Hunter und der Violinist Vlad Stanculeasa.

Alle Konzerttermine und Dozent*innen der Internationalen Sommerakademie Mozarteum finden Sie auf: https://www.moz.ac.at/de/internationale-sommerakademie