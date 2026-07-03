  • 03.07.2026, 09:39:33
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LR Kasser besucht Landesklinikum Waidhofen an der Thaya

Enger Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort ist entscheidend für moderne, hochwertige und wohnortnahe Behandlung

St. Pölten (OTS) - 

Die Leitung des Landesklinikums Waidhofen/Thaya begrüßte kürzlich den für die Kliniken zuständigen Landesrat Anton Kasser. Beim Besuch wurden aktuelle Projekte präsentiert und zukünftige Entwicklungen besprochen. So sollen medizinische Kompetenzen gezielt gestärkt und die Zusammenarbeit innerhalb der Region weiter ausgebaut werden, um langfristig eine moderne und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung für die Patientinnen und Patienten sicherzustellen.

„Das Landesklinikum Waidhofen/Thaya leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Region. Der enge Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort ist entscheidend, um die medizinische Versorgung gemeinsam weiterzuentwickeln und den Menschen auch künftig eine hochwertige Behandlung wohnortnah zu ermöglichen“, betonte Kasser.

Die Klinikleitung unterstrich: „Der Besuch bot eine gute Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen unseres Hauses vorzustellen und die strategische Weiterentwicklung des Klinikstandortes zu besprechen.“

Bei einem Rundgang durch das Klinikum wurden die Küche, die Erstversorgungsambulanz, das Zentrum für Altersmedizin sowie der OP besucht und der Dialog mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt.

Weitere Informationen bei Barbara Tobolka-Mares, Landesklinikum Waidhofen/Thaya, Tel.: +43 (0) 2842/9004-11002, E-Mail: [email protected]

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