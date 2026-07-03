Czernohorszky/Hohenberger: Teilbereich des neuen Bert-Brecht-Parks in der Landstraße eröffnet

Wien (OTS) -

Eine neue, 20.000 m² große Parkanlage für die Landstraße: Die Wiener Stadtgärten und Quartiersentwicklerin ARE Austrian Real Estate eröffnen den rund 14.000 m² großen ersten Teilbereich des neuen Bert-Brecht-Parks im Stadtquartier VILLAGE IM DRITTEN im 3. Bezirk. Besucherinnen und Besucher dürfen sich über einen vielseitigen und naturnah gestalteten Erholungsraum mit reichlich neuem Grün freuen, etwa in Form von Stauden- und Gräserbepflanzungen sowie großzügigen Wiesenflächen. Insgesamt wurden rund 148 neue Bäume gepflanzt sowie Baumbestände erhalten. Zahlreiche Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsbereiche laden zum entspannten Verweilen ein. Eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten ergänzt die neue Parkanlage. Der zweite Teilbereich wird voraussichtlich Ende 2027 fertiggestellt.

„Wiens Park-Offensive geht munter weiter: Mit dem Bert-Brecht-Park bekommt der dritte Bezirk eine neue Grünoase, und zwar nicht für die Bewohnerinnen und Bewohner des Village im Dritten, sondern für alle Wienerinnen und Wiener. Auf 20.000 Quadratmetern wurden hier hunderte neue Bäume gepflanzt, Räume zum Erholen und Sporteln geschaffen und viel Wert auf Biodiversität gelegt. Schon jetzt ist der Bert-Brecht-Park ein Aushängeschild der Wiener Parklandschaft und nach seiner Fertigstellung wird er ohne Zweifel noch beeindruckender“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger freut sich über die Eröffnung des ersten Teilbereichs der Parkanlage: „Mit dem Bert-Brecht-Park entsteht ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt im Herzen des Village im Dritten. Die Eröffnung des ersten Teilbereichs ist ein schönes Signal für die positive Entwicklung dieses Stadtentwicklungsgebiets. Wo neuer Wohnraum entsteht, braucht es hochwertige Freiräume zum Entspannen, Spielen und Verweilen sowie mehr Grün, Schatten und Abkühlung für ein klimafittes Grätzl. Ich freue mich, dass wir den Landstraßerinnen und Landstraßern damit mehr Lebensqualität sowie attraktive Aufenthaltsräume bieten und einen wichtigen Beitrag zur klimafitten Weiterentwicklung der Landstraße leisten können.“

Der Bert-Brecht-Park wurde mit dem Quartier VILLAGE IM DRITTEN von der ARE Austrian Real Estate in Abstimmung mit den Wiener Stadtgärten geplant und errichtet. Er bildet das Herzstück des neuen Stadtteils mit rund 2.000 freifinanzierten und geförderten Wohnungen sowie Büros, Geschäften und Bildungseinrichtungen.

"Die ARE hat den insgesamt zwei Hektar großen Park bereits mit der Infrastruktur des Quartiers angelegt und bepflanzt. So konnte er in den vergangenen Jahren, parallel zu den Bauarbeiten, anwachsen. Ich freue mich, dass wir den Großteil des Parks schon jetzt an die Stadt Wien übergeben und gemeinsam eröffnen können. Der neue Grünraum nimmt die Topografie des Quartiers auf und bietet zahlreiche Erholungs- und Spielmöglichkeiten – eingebettet zwischen viele Bäume, Sträucher und Naturwiesen. Ich wünsche allen Menschen im Quartier, dass sie diesen neuen Lebensraum erkunden und in vollen Zügen genießen können – er ist eine wahre Bereicherung für den Bezirk Landstraße", sagt Gerald Beck, Geschäftsführer der ARE Austrian Real Estate. Vielfältige Freizeitangebote und ein Fokus auf Biodiversität: Highlights des ersten Teilbereichs.

Bei der Gestaltung des Bert-Brecht-Parks durch das Landschaftsarchitekturbüro YEWO lag der Schwerpunkt auf der Schaffung vielfältiger Grünflächen, die zugleich die Biodiversität fördern. Die naturnahe Gestaltung bietet Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten und stärkt das ökologische Gleichgewicht im dicht bebauten Stadtgebiet. Besonders berücksichtigt wird der Schutz der dort vorkommenden Zauneidechsen z. B. durch mehrere sogenannte „Trittsteinbiotope“.

Für Familien bietet der Park einen eingezäunten Kleinkinderbereich mit einer Sand- und Matsch-Zone. Eine großzügige Schattenpergola spendet den Kleinsten dabei beim Spielen Abkühlung. Ergänzt wird das Angebot durch einen abwechslungsreichen Wasserspielplatz. Ein besonderes Highlight ist das Wasserspiel mit Bodendüsen sowie ein Wasserlauf entlang der Böschung mit drei Spielbrunnen, der zahlreiche Möglichkeiten zum Aufstauen und Umlenken des Wassers bietet. Zudem laden an der Böschung vielfältige Kletter- und Rutschmöglichkeiten zum Entdecken und Austoben ein.

Raum für Erholung und Aufenthaltsqualität in der Landstraße

Der erste Teilbereich des Bert-Brecht-Parks ist als vielseitiger Aufenthaltsort gestaltet. Eine großzügige Picknickwiese sowie multifunktionale, nutzungsoffene Rasenfläche laden zum Verweilen und Bewegen in der Natur ein. Zahlreiche Sitz- und Aufenthaltsbereiche, etwa auf den geschaffenen Blumenterrassen zwischen schönen großzügigen Stauden-Gräser-Beeten, sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Kombination aus naturnaher Gestaltung, ökologischen Maßnahmen und attraktiven Freizeitangeboten macht die neue Parkanlage zu einer wertvollen Bereicherung für den 3. Bezirk.

Nachhaltige Planung und zusätzliche Infrastruktur

Bei der Planung des Parks wurde besonders auf eine möglichst geringe Versiegelung der Fläche geachtet. So sind einige Wege als Schotterrasen angelegt, während die Hauptwege gepflastert sind.

Neben den Spielbrunnen steht den Besucherinnen und Besuchern auch ein Trinkbrunnen zur Verfügung. Darüber hinaus ist eine Fläche für einen Nachbarschaftsgarten vorgesehen.

Ein öffentliches WC sowie eine Wegebeleuchtung für ein verstärktes Sicherheitsgefühl in den Abendstunden ergänzen die Parkanlage zusätzlich.

Ausblick auf den zweiten Teilbereich

Der zweite Teilbereich wird voraussichtlich bis Ende 2027 fertiggestellt. Sportbegeisterte können sich dabei auf einen Ballspielplatz für Fußball und Basketball freuen. Darüber hinaus wird eine großzügige Hundezone errichtet. Zudem werden weitere Wiesenflächen und zusätzliche Zauneidechsenhabitate geschaffen sowie zahlreiche neue Bäume gepflanzt.

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