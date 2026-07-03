AVISO: Lokalaugenschein bei Schwerverkehrskontrollen am Verkehrskontrollpunkt Wolfsbach

Wien (OTS) -

Die EU-Vorschriften über Lenk-Ruhezeit- und Fahrtenschreiberbestimmungen wurden am 1. Juli 2026 ausgeweitet. Intelligente Fahrtenschreiber der zweiten Generation (G2V2) sind nun für alle gewerblich genutzten Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,5 bis 3,5 Tonnen im internationalen Verkehr verpflichtend.

Anlässlich der Änderungen nimmt Innenminister Gerhard Karner an einem Lokalaugenschein am Verkehrskontrollpunkt Wolfsbach teil.

Wann: 6. Juli 2026, ab 14:15 Uhr

Wo: Verkehrskontrollplatz Wolfsbach, A1

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen und haben die Möglichkeit, die Kontrolltätigkeiten zu filmen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/3ys3mbxc