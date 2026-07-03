Kärcher und STIHL starten wegweisende Akku-Allianz

Vösendorf (OTS) -

Zwei Innovationstreiber, eine Vision: Die Alfred Kärcher SE & Co. KG und die ANDREAS STIHL AG & Co. KG geben den Startschuss für ihre gemeinsame Akku-Allianz. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, professionellen Anwendern einen gemeinsamen, leistungsstarken und zukunftssicheren Akkustandard zu bieten. Kernstück der Allianz ist das von STIHL entwickelte ALLPRO-Akkusystem, das künftig in den Profi-Geräten beider Marken zum Einsatz kommt.

„Professionelle Anwender brauchen nicht nur leistungsfähige Geräte. Sie benötigen Systeme, die viele Aufgaben abdecken, Komplexität reduzieren und Investitionen langfristig nutzbar machen“, sagt Michael Traub, Vorsitzender des Vorstands der STIHL AG. „Genau hier setzt ALLPRO an. Die Allianz mit Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten unseres Akkusystems um weitere professionelle Anwendungen und schafft damit einen zusätzlichen Mehrwert im Arbeitsalltag unserer Kunden.“

„STIHL und Kärcher sind zwei Familienunternehmen, deren Erfolg seit jeher auf Innovationskraft und kompromisslosem Qualitätsbewusstsein basiert. Durch das Zusammenspiel unserer Geräte schaffen wir weit mehr als nur eine technische Lösung: Wir treiben die Elektrifizierung professioneller Anwendungen konsequent voran und sichern unseren Kunden so einen entscheidenden Vorsprung“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG.

Profi-Anwendern bringt die Allianz spürbare Vorteile: Sie profitieren von einem System, das maximale Leistung mit hoher Flexibilität verbindet, da sie künftig die gleichen Hochleistungs-Akkus und Ladegeräte sowohl für ihre Reinigungsgeräte von Kärcher als auch für ihre Motorgeräte von STIHL nutzen können. STIHL Kunden können dabei auf die volle Kompatibilität mit dem bisherigen AP-System vertrauen. Besonders attraktiv: Vorhandene AP-Akkus lassen sich auch vollumfänglich mit den neuen Kärcher-Akkugeräten nutzen. Für Kärcher-Kunden ist ALLPRO eine gänzlich neue Plattform. Kärcher garantiert aber für bestehende Geräte aus dem bisherigen Battery Universe weiterhin vollumfänglichen Service und Ersatzteil- und Akkuverfügbarkeit. Im Ergebnis entsteht für Profis eine Arbeitswelt, in der sie mit nur einem Akkusystem das gesamte Spektrum der täglichen Garten-, Forst- und Reinigungsaufgaben abdecken können – ein deutlicher Vorteil hinsichtlich Effizienz, Logistik und Wirtschaftlichkeit und ein technologischer Meilenstein in den jeweiligen Branchen. Die neuen Akkus sind im STIHL Fachhandel ab dem 1. August 2026 erhältlich. Bei Kärcher erfolgt der Marktstart für die neuen Akkus und die neuen Geräte zum 1. Januar 2027.

Beide Unternehmen setzen auf maximale Technologiekompetenz, geprüfte Zuverlässigkeit und Lösungen, die den professionellen Arbeitsalltag effizienter und einfacher machen. Ergänzend zu den beiden Traditionsunternehmen werden zahlreiche weitere Kooperationspartner beispielsweise für Forstwinden, Geräteträger oder mobile Tankstellensysteme das ALLPRO-Akkusystem in ihren Geräten nutzen. Somit haben Anwenderinnen und Anwender aus den Segmenten Forst, Garten und Landschaftsbau, der Baubranche, des Facility Management oder auch Hilfsorganisationen Zugriff auf ein System von mehr als 120 Geräten, die mit den gleichen Akkupacks angetrieben werden. Ein ausgereiftes und verlässliches Lade- und Energiemanagementsystem rundet das Angebot ab.

Weitere Infos unter: allpro-alliance.com



