KURIER Public Viewing im Palais Freiluft begeisterte erneut hunderte Fans beim WM-Krimi Österreich gegen Spanien

Wien (OTS) -

Nach dem großen BesucherInnen-Interesse beim ersten KURIER Public Viewing wurde schnell klar: Für das alles entscheidende WM-Spiel zwischen Österreich und Spanien braucht es eine Fortsetzung. Das Palais Freiluft im Garten des Palais Auersperg verwandelte sich daher gestern wieder in die wohl stimmungsvollste Fan-Zone der Stadt.

Rund 800 Fußballbegeisterte kamen zusammen, um gemeinsam mitzufiebern und die einzigartige Atmosphäre eines großen Fußballabends zu erleben. Bereits ab 17 Uhr wurde wieder ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, bevor um 21 Uhr der Anpfiff zum mit Spannung erwarteten WM-Duell erfolgte.

Für echtes Stadiongefühl sorgten wieder eine beeindruckende 8 x 3 Meter große LED-Wall sowie vier zusätzliche Großbildschirme, die jeden Moment des Spiels perfekt in Szene setzten. Doch das Public Viewing war weit mehr als Fußball: Sieben Gastrostände boten kulinarische Vielfalt – von Sushi, Pizza, Burgern und Barbecue über libanesische Spezialitäten bis hin zu Wiener Küche und süßen Köstlichkeiten. Eine Fotobox, Torschusswand, Gaberlstation, ein XXL-Wuzzler sowie der Live-DJ von Radio Rot-Weiß-Rot machten den Abend zu einem Erlebnis für alle Fußballfans.

Ermöglicht wurde das Event durch die Unterstützung der Raiffeisen Stadtbank Wien sowie von Radio Rot-Weiß-Rot, die gemeinsam mit dem KURIER einmal mehr bewiesen haben, wie Sport Menschen verbindet und unvergessliche Momente schafft.

Fotos gibt es hier: https://www.picdrop.com/romarferry/n9TpLxEVaF

Credit: KURIER/Romar Ferry