CRIF Nachhaltigkeitsreport 2025

Wien (OTS) -

Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der CRIF-Gruppe belegt die kontinuierliche Weiterentwicklung des globalen Konzerns in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung. Gleichzeitig dokumentiert er die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens und seinen Beitrag für Kunden, Mitarbeitende, Partner und die Gesellschaft.

Nachhaltiges Wachstum, gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Stärke prägen die Entwicklung von CRIF. Der jetzt veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht 2025 zeigt, wie das Unternehmen seine ESG-Aktivitäten konsequent weiterentwickelt und gleichzeitig seine internationale Wachstumsstrategie fortsetzt. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die CRIF-Gruppe eine Wertschöpfung von 886,8 Millionen Euro und setzte damit den erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort.

CRIF verbindet seit mehr als 35 Jahren Datenkompetenz mit Innovationskraft. Aus dieser Erfahrung entstehen Lösungen, die Unternehmen, Finanzinstitute und Verbraucher dabei unterstützen, bessere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Mit einer Präsenz in 37 Ländern auf vier Kontinenten zählt CRIF heute zu den weltweit führenden Anbietern von Kredit- und Wirtschaftsinformationen, Analytics- und Digitalisierungslösungen. Die Einführung von CRIF Synesgy Ratings im Jahr 2025 markiert dabei einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau des ESG-Angebots der Gruppe. Weltweit nutzen mehr als 10.500 Banken und Finanzinstitute, über 450 Versicherungen, rund 90.000 Unternehmen sowie eine Million Verbraucherinnen und Verbraucher die Leistungen von CRIF.

Wertschöpfung für Mitarbeitende, Partner und Gesellschaft

85,1 Prozent der im Jahr 2025 geschaffenen Wertschöpfung - insgesamt 754,3 Millionen Euro - flossen direkt an die folgenden Interessensgruppen: Den größten Anteil erhielten Lieferanten mit 40,1 Prozent beziehungsweise 355,4 Millionen Euro, gefolgt von den Mitarbeitenden mit 38,5 Prozent beziehungsweise 341,7 Millionen Euro. Darüber hinaus flossen rund 1,8 Millionen Euro in lokale Gemeinschaften und gesellschaftliche Initiativen.

Investitionen in Zukunftsthemen leisten ebenso einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung. Unter Berücksichtigung von Investitionen in Technologien, Softwareentwicklung und Akquisitionen erhöht sich der verteilte Anteil auf 97,1 Prozent beziehungsweise 860,9 Millionen Euro. Damit stärkt CRIF nicht nur seine eigene Innovationskraft, sondern schafft auch nachhaltige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung seiner Partner, Kunden und der Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist.

Die Mitarbeitenden bleiben ein zentraler Erfolgsfaktor der Unternehmensstrategie von CRIF. Ende 2025 beschäftigte die Gruppe weltweit 4.780 Mitarbeitende.

Dabei setzt CRIF auf langfristige Perspektiven und ein modernes Arbeitsumfeld: 96 Prozent der Beschäftigten verfügen über unbefristete Arbeitsverträge, 48 Prozent der Belegschaft sind Frauen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen konsequent in die Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden. Im Jahr 2025 wurden weltweit mehr als 108.000 Stunden für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgewendet - ein Anstieg von über 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion nehmen bei CRIF einen hohen Stellenwert ein. 2025 wurde das Global Equal Opportunities Committee ins Leben gerufen. Ergänzend dazu wurden internationale Trainings- und Weiterbildungsprogramme zu Diversität und Inklusion für Führungskräfte umgesetzt, um eine offene und inklusive Unternehmenskultur weiter zu fördern.

Nachhaltigkeit als strategischer Wachstumstreiber

CRIF hat im Jahr 2025 weitere wichtige Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie erzielt. So wurde die Zertifizierung nach ISO 14064 - dem international anerkannten Standard zur Erfassung und Verifizierung von Treibhausgasemissionen - auf zehn Unternehmen der Gruppe in sieben Ländern ausgeweitet. Damit stärkt CRIF die Transparenz und ein einheitliches Klimamanagement über seine internationalen Standorte hinweg.

Begleitet wurde dies von zwei unternehmensweiten Nachhaltigkeitsinitiativen. Während die "Energy Awareness Campaign" einen bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Energie fördert, unterstützt die "Travel Awareness Campaign" nachhaltigere Mobilität. Ergänzend dazu führte CRIF eine konzernweite Erhebung zum CO2-Fußabdruck durch, um weitere Maßnahmen für eine nachhaltigere Unternehmensentwicklung abzuleiten.

Im Bereich Unternehmensführung hat CRIF erstmals eine umfassende Wesentlichkeitsanalyse nach den Vorgaben der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) durchgeführt.

Die Analyse untersucht sowohl die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft als auch die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf das Unternehmen selbst. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der ESG-Strategie und den transparenten Dialog mit Kunden, Partnern und weiteren Stakeholdern.

"Unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und verantwortungsvolles Handeln eng miteinander verbunden sind. Die von CRIF geschaffene Wertschöpfung und ihr Beitrag für Mitarbeitende, Kunden, Partner und die Gesellschaft verdeutlichen, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und ein wichtiger Treiber unseres Wachstums ist. Mit der Einführung von CRIF Synesgy Ratings und der erstmaligen Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse nach den Anforderungen der CSRD haben wir wichtige Voraussetzungen geschaffen, um unsere Kunden bei ihrer ESG-Transformation noch gezielter zu unterstützen und zu einer nachhaltigen sowie widerstandsfähigen Wirtschaft beizutragen", sagt Carlo Gherardi, Gründer und CEO von CRIF.