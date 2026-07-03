- 03.07.2026, 09:04:06
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- OTS0022
#dif26: Die Highlights am Samstag!
Der Festivalsamstag am Donauinselfest gehört allen Generationen – mit Kinderprogramm, Action & Fun und einem bunten Musikmix bei freiem Eintritt.
Noch ist der Festivalfreitag voll im Gange, doch schon jetzt startet die Vorfreude auf die bunte Programmvielfalt am DIF-Samstag, die für alle Generationen etwas bereithält. Heimische Acts wie Gert Steinbäcker & Band, Anna Ullrich, LEMO, Matakustix, Laurenz Nikolaus, LEVEX, Boris Bukowski oder Endless Wellness sorgen für großartige Stimmung auf dem rund 4,5 km langen Festivalgelände. Zudem sind auch internationale Größen wie Airbourne, Katrina (formerly of Katrina and The Waves), David Puentez, NEK oder die Earth Wind & Fire Experience by Al McKay am Start und versprechen unvergessliche Auftritte. Im ORF III Kulturzelt wartet ein buntes Programm auf Kabarett-Lieblingen, u. a. mit Thomas Mraz, Tom Walek oder Barbara Balldini.
Wer musikalische Newcomer entdecken möchte, ist bei den Auftritten der Gewinner:innen des Rock the Island Contest, BlackSunZet, ams und Stubenfliege, aber auch bei den Acts auf der Friedensbühne, der Fisherman´s Friend Clubkultur Bühne powered by Deck, der younion-fsg Bühne powered by BAWAG-VÖS, der FSG-GÖD/ARBÖ RADIO Bühne oder der PRO-GE Jugend – ROCK ANTENNE Österreich – Bühne genau richtig.
Spiel, Spaß, Mitbewegen auf dem gesamten Festivalgelände
Am Samstag wartet auf die jüngeren Inselfans ein abwechslungsreiches Programm: Auf der ORF Kids Kinderfreunde Bühne sorgen Kasperltheater-Vorstellungen, ORF Kids Spieleshows, eine YU Taekwondo Vorführung und das Konzert der „Donaupiraten“ für Stimmung. Toben und DIY-Action gibt’s im ORF Kids Spieleparadies. Auf der Friedensbühne gibt es von 15:00 bis 16:30 Uhr die Möglichkeit, sich kreativ beim Basteln auszutoben und sich ein tolles Festival-Make-up abzuholen.
Besucher:innen jeden Alters finden auf der Bundesheer Action & Activity Insel die perfekte Gelegenheit zum Aktivwerden. Es warten u. a. eine Hindernisbahn, ein ZORBs Parcours und ein Bag Jump auf alle Abenteuerlustigen. Zuschauen kann man beim 3x3 Basketball-Turnier von 10:00 bis 17:00 Uhr auf der Arbeitsweltinsel. Die BYD Karaokebühne lädt alle Sing-Stars auf der Österreichischen Lotterien Sportinsel ein, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wer seinen Mut unter Beweis stellen möchte, kann sich auf der Wiener Städtische Versicherung/Sicheres Wien Insel bei der Ölz SuperSoftChallenge an einem Bag Jump versuchen, bei Ischgl – Your Ride eröffnet sich aus einer Gondel in 45 Metern Höhe ein besonderer Blick über das Festgelände. Alle, die nach dem Festivalabend noch nicht genug haben, können bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty ab 23:00 Uhr auf der Flughafen Wien / Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits Bühne den Abend tanzend ausklingen lassen.
#dif26 Acts am Festivalsamstag
Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2026 ist in der #dif26 dabei! App und auf der Website unter www.donauinselfest.at/Programm zu finden.
BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
Black SunZet (RTIC-Gewinnerinnen), Venice Blue, Coffeeshock Company, Nanowar of Steel, Airbourne
FRIEDENSBÜHNE
WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE
WIEN ENERGIE / RADIO WIEN FESTBÜHNE
DJ Set Alex List Radio Wien, ams (RTIC-Gewinnerin), NEK, Katrina (formerly of Katrina & The Waves), Earth Wind & Fire Experience by Al McKay, Gert Steinbäcker & Band
ERSTE BANK / KRONEHIT ELECTRONIC MUSIC BÜHNE
Bonnie Callini, Wesh b2b Damo U Know, Anna Ullrich, kronehit Clubland hosted by Daniel Merano & Vinorate, KIRARA, Dominique Jardin, Toby Romeo, David Puentez, Levex
FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
Shinade & Band, Meissnitzer & Band, Edlseer, Marco Ventre & Band, Matakustix
INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
Camoufash, Wiener Wahnsinn
WIENER LIEDKUNST BÜHNE
Stubenfiege (RTIC-Gewinner:innen), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness
FISHERMAN'S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
Crazy Sonic, Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope b2b Stefan Obermaier, Stoffela
YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
Salaba & Friends, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen & The Fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project)
FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO
PRO-GE JUGEND - ROCK ANTENNE ÖSTERREICH-BÜHNE
MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla
ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der „Donaupiraten"
ORF III KULTURZELT
Heidelbeerhugo, Verena Scheitz & Tom Schreiweis, Thomas Mraz, Tom Walek, Barbara Balldini
#dif26 Rahmenprogramm-Highlights am Festivalsamstag
KRONE AREA
Ab 13:30 Uhr macht die europaweite Kampagne „Mit offenen Augen“ (#EyesOpen) der Europäischen Kommission Station nahe der Floridsdorfer Brücke, wo Besucher:innen bei einer interaktiven Challenge ein Zeichen für Opferrechte setzen und sich über Unterstützungsangebote für Betroffene von Straftaten informieren können.
BANK AUSTRIA / RADIO 88.6 ROCK BÜHNE
10:00-15:00: Beer Pong
FRIEDENSBÜHNE
15:00-16:30: Basteln, Crafting und Festival-Make-up
WIEN ENERGIE FESTINSEL
12:00-17:00: ORF Kids Spieleparadies
ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
12:00-12:45: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
12:45-13:05: ORF Kids Spieleshow
13:05-13:30: YU Taekwondo Vorführung
13:30-14:00: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
14:40-15:00: ORF Kids Spieleshow
15:10-15:40: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde
15:55-16:10: ORF Kids Spieleshow
BANK AUSTRIA EDELSTOFF POP-UP DESIGNMARKT INSEL
15:00-21:00: Edelstoff Pop-Up Designmarkt
15:00-22:00: NÖM fru fru Sky Flyer
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG / SICHERES WIEN INSEL
12:00-20:00: ÖlzSuperSoftChallenge
14:00-22:00: ISCHGL - YOUR RIDE
14:30-15:05: Rettungshunde
15:15-15:40: Brennen & Löschen
16:00-16:30: Verkehrsunfall
16:30-17:00: Österreichische Wasserrettung
ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN SPORTINSEL
10:00-18:00: ÖFB Kids Mitmach-Stationen
11:00-20:00: JYK Beachvolleyball Turnier 2026
11:00-21:00: BYD Karaokebühne
19:00-20:45: WM-Spiel Übertragung - Achtelfinale der Fußball-WM 2026
BUNDESHEER ACTION & ACTIVITY INSEL
12:00-18:30: Hindernisbahn, ZORBs Parcours, Military Parcours, „Hängechallenge", Hüpfburg BLACK HACK u.v.m.
FLUGHAFEN WIEN / RADIO NIEDERÖSTERREICH SCHLAGER & AUSTROHITS BÜHNE
23:00-01:00: Ö3 Silent Disco Aftershowparty
INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
16:00-18:30: Karaoke & DJ Set von und mit Christian Trinkl
ARBEITSWELTINSEL
10:00-17:00: Donauinselfest 3x3 Turnier
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E-Mail: [email protected]
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