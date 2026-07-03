GB*Nachbarschatz 2026: 30 Projekte stärken das Miteinander in Wiens Grätzln

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Nachbarschatzes der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) werden heuer 30 Ideen mit insgesamt 18.000 Euro unterstützt und in sechs Wiener Bezirken umgesetzt. Von der Nachbarschaft für die Nachbarschaft.

Beim GB*Nachbarschatz entscheiden die Bewohner*innen mit, was ihr Grätzl stärkt: Heuer wurden aus 86 eingereichten Ideen 30 Projekte ausgewählt, die nun mit einem Gesamtbudget von 18.000 Euro umgesetzt werden. So entstehen bis Jahresende vielfältige Projekte – von Zirkusfest und Festival, Fußballturnier und interkulturellem Picknick über Gartl- und Begrünungsinitiativen bis hin zu kreativen und nachbarschaftlichen Begegnungsformaten im öffentlichen Raum. 2026 waren insbesondere Projekte gefragt, die Kinder und Jugendliche ansprechen, denn gemeinsame Aktivitäten und Teilhabe fördern das Miteinander im Stadtteil.

„Eine lebendige Nachbarschaft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und ihr Wohnumfeld mitgestalten. Der Nachbarschatz der Gebietsbetreuung Stadterneuerung macht dieses Engagement sichtbar und unterstützt Menschen dabei, ihre Ideen für das gute Miteinander in Wien umzusetzen. Die ausgewählten Projekte sind äußerst vielfältig und zeigen, was möglich ist, wenn Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam anpacken. Besonders freut mich, dass heuer viele Projekte für Kinder und Jugendliche mit dabei sind. Diese schaffen Begegnungsräume, gemeinsame Erlebnisse und ein respektvolles Miteinander und legen damit einen wichtigen Grundstein für den Zusammenhalt in unseren Grätzln“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Für die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zieht Julia Salzlechner vom Team für den 1., 2. und 20. Bezirk Bilanz: „Uns hat auch heuer wieder beeindruckt, wie kreativ die eingereichten Ideen sind. Besonders schön ist, dass die Projekte direkt aus der Nachbarschaft kommen und gemeinsam vor Ort umgesetzt werden. Das verbindet die Menschen und stärkt das gute Zusammenleben in Wiens Grätzln.“

Grätzlrat entscheidet gemeinsam über 30 Projekte

Zentrales Element des GB*Nachbarschatzes sind eigens gebildete Grätzlräte, in denen darüber entschieden wird, welche Ideen Grätzlbudget erhalten. Dafür kamen heuer in den sechs Bezirken jeweils für einen Tag Bewohner*innen zusammen, diskutierten die eingereichten Ideen und wählten gemeinsam jene Ideen aus, die mit Grätzlbudget aus dem Nachbarschatz bis Jahresende umgesetzt werden. Insgesamt engagierten sich dabei 24 Bewohner*innen als Grätzlrätinnen und Grätzlräte.

Die Nachbarschatz-Projekte 2026

Brigittenau (20. Bezirk)

WOW Zirkusfest im Mortarapark – Zirkus-Mitmachfest für Kinder und Familien im Park

– Zirkus-Mitmachfest für Kinder und Familien im Park Frauen*Buchclub – gemeinsames Lesen und Entdecken von Literatur von Autorinnen

DIY Hausmeister*in werden – praktische Workshops für Alltagsreparaturen

Bücherzelle Dresdnerstraße – eine ungenutzte Telefonzelle wird zur öffentlichen Bücherzelle umgestaltet

Selbstverteidigungsworkshop für junge Frauen – Empowerment, Bewegung und Sicherheit im öffentlichen Raum

Döbling (19. Bezirk)

Döbling isst vielfältig – interkulturelles Picknick im Wertheimsteinpark mit Grätzl-Rezeptbuch

– interkulturelles Picknick im Wertheimsteinpark mit Grätzl-Rezeptbuch Grätzl-Festival Döbling – ein Festival im öffentlichen Raum

Cobenzl Walk – gemeinsamer Spaziergang mit Aussicht, Begegnung und Picknick

Die Umgebung gestalten – partizipatives Kunstprojekt im öffentlichen Raum

Favoriten (10. Bezirk)

Feiern für Bäume – ein Straßenfest für mehr Nachbarschaft

Frauen Grünraum* – gemeinsames Gärtnern, Ernten und Kochen im Arthaberpark für Frauen*

Grünraum* – gemeinsames Gärtnern, Ernten und Kochen im Arthaberpark für Frauen* Essbare Biotope City – gemeinsames Gärtnern und Gartengruppenfest

Newsletter Favoriten – ein E-Mail-Newsletter für Freizeit-, Sport-, Familien- und Kulturangebote.

Eltern-Kind-Café – ein offener Treffpunkt für Familien im Grätzl

Geschichten verbinden – mehrsprachige Kinderlesestunden im Park

Schlangen und Leitern – lebensgroßes Brettspiel im öffentlichen Raum, das Generationen verbindet

Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk)

Kraft der Kinder – Selbstverteidigung für Mädchen im öffentlichen Raum

Fußballturnier für Jugendliche – Sport und Fairplay gemeinsam im Reithofferpark erleben

– Sport und Fairplay gemeinsam im Reithofferpark erleben Mein Rezept für die Zukunft – kreatives Jugendprojekt zu Identität und Perspektiven

Viktoria tanzt die Straße – der öffentliche Raum wird an zwei Tagen zur Tanzfläche

Generationenübergreifender FLINTA*-Brunch – Austausch in sicherem Rahmen im Stadttraum Mitte 15

Alsergrund (9. Bezirk)

Repair-Treff im Grätzl – gemeinsames Reparieren von Kleidung und nachhaltiger Austausch

– gemeinsames Reparieren von Kleidung und nachhaltiger Austausch Flohmarkt im Liechtensteinpark – temporärer Markt für Gebrauchtes und geselliger Treffpunkt im Grätzl

Kinder-Flohmarkt – Flohmarkt für Kinder und Jugendliche rund um den Lichtenthaler Park

Ein-Tages-Festival „So schauts aus!“ – Kultur- und Begegnungsformat am Julius-Tandler-Platz

Donaustadt (22. Bezirk)

Essbares Grätzl: Eine Naschhecke für die Nachbarschaft – ein lebendiger essbarer Grünraum entsteht im Garten des Living Lab

– ein lebendiger essbarer Grünraum entsteht im Garten des Living Lab Kreativ-Werkstatt im Grätzl – offene kreative Treffen ohne Leistungsdruck

Krokus Pokus – gemeinsames Pflanzen von Krokuszwiebeln im öffentlichen Raum

Scooter Contest für die Rampe – Jugendliche organisieren ihren eigenen Scooter Contest in Hirschstetten

Goalnulli: Grätzl-Kick vor der Schule – ein Schüler*innenprojekt für ein besseres Miteinander in der Bernoullistraße

Vielfalts-Picknick – interkulturelles Picknick am Badeteich

Acrylmalen von 9–99 Jahren – gemeinsames Acrylmalen für Jung und Alt

Unser Quartier, unsere Bilder – gemeinschaftliche Ausstellung von Bewohner*innen des Quartiers Berresgasse

Der GB*Nachbarschatz: Grätzlbudget für Grätzlideen

Der Nachbarschatz ist eine Initiative der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), die Bewohner*innen dabei unterstützt, eigene Ideen für ihr Grätzl umzusetzen.Der GB*Nachbarschatz verbindet lokales Engagement mit gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung: Bewohner*innen reichen Ideen ein, der Grätzlrat entscheidet über die Vergabe des Grätzlbudgets. So entstehen Projekte, die das Zusammenleben stärken und das Miteinander in Wiens Grätzln nachhaltig fördern.

Alle Informationen: gbstern.at/nachbarschatz