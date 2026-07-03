  • 03.07.2026, 09:00:41
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  • OTS0019

ÖAMTC: Erhebliche Verkehrseinschränkungen im heurigen Sommer in Wien

Öffi- und Autofahrende betroffen

Wien (OTS) - 

Der heurige Baustellensommer wird die Geduld sowohl von Öffi-Nutzer:innen als auch von Autofahrer:innen strapazieren, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen. Grundsätzlich gibt es im Sommer etwa 20 Prozent weniger Fahrgastaufkommen sowie rund 25 Prozent weniger Kfz-Verkehr in Wien, wodurch die meisten Bauarbeiten in diesen Monaten durchgeführt werden. In den ersten Juliwochen bzw. in den letzten Augustwochen sind noch bzw. schon viele in Wien unterwegs, wodurch Staus einzuplanen sind. Die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern und die Einstellung der U3 zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof bzw. der U4 zwischen Schwedenplatz und Landstraße werden längere Fahrzeiten verursachen.

Zwtl.: Stauzonen Alsergrund, Währing und Döbling

Die baustellenbedingte Sperre des Kreuzungsbereiches Währinger Straße/Alser Straße/Nußdorfer Straße wird für alle Mobilitätsteilnehmenden ab Mitte Juli eine große Herausforderung darstellen. Gleich sieben Straßenbahnlinien (5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42) werden umgeleitet oder eingestellt. Auch für Autofahrende werden die Verbindungen Währing-Innenstadt und Alsergrund-Josefstadt sehr unangenehm werden. Da viele Währinger über Döbling (etwa Billrothstraße und Döblinger Hauptstraße bzw. Barawitzkagasse) ausweichen werden, werden laut ÖAMTC tägliche Staus unvermeidbar sein.

Zwtl.: Verbindung Nußdorf - Klosterneuburg einstreifig

Wegen Arbeiten an der Hochstraße wird es laut ÖAMTC auf der Heiligenstädter Straße zwischen Nußdorf und dem Brückenende ab Anfang Juli zeitweise zu teils langen Verzögerungen kommen.

Abschließend empfehlen die ÖAMTC-Expert:innen, Fahrten im Sommer in Wien, vor allem bei wichtigen Terminen, im Voraus genau zu planen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)
Lasser/Römer

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