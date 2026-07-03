Akquise-Erfolg: 2027 kommen 14.000 Top-Ökonom:innen nach Wien

Wien (OTS) -

Zum ersten Mal findet das jährliche Meeting der Academy of Management in Wien statt: Von 30. Juli bis 3. August 2027 werden mehr als 14.000 Wissenschaftler:innen aus aller Welt im Austria Center Vienna und an der Wirtschaftsuniversität Wien zusammenkommen, um sich über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen in Management und Organisationsentwicklung auszutauschen. Es ist die weltweit größte Tagung dieses Fachgebiets.

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Ein besonderer Erfolg für das Vienna Convention Bureau im WienTourismus ist damit offiziell: In bewährter Partnerschaft mit dem Austria Center Vienna (ACV) konnte das Annual Meeting der Academy of Management (AOM) nach Wien geholt werden. Veranstaltet wird die Konferenz von der AOM, der weltweit führenden Fachvereinigung für Forschende in den Bereichen Management und Organisation. Im Sommer 2027 wird die AOM fünf Tage lang in Wien zu Gast sein. Die weltweit größte Fachkonferenz in diesem Bereich bringt eine globale Gemeinschaft von Wissenschaftler:innen zusammen, um neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren, Ideen auszutauschen und Kooperationen zu fördern, die das Fachgebiet nachhaltig voranbringen. Auf dem Programm stehen über 4.000 wissenschaftliche Sessions und Symposien zu Trends und zentralen Fragestellungen der Managementwissenschaft.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Internationale Tagungen bringen nicht nur Innovation und Austausch, sondern sichern auch tausende Arbeitsplätze und erhebliche Wertschöpfung für Wien. Mit rund 1,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und knapp 20.000 Ganzjahresarbeitsplätzen unterstreicht die Kongressbranche ihre enorme Bedeutung. Umso erfreulicher ist es, dass Wien vor kurzem im Kongress-Ranking der Union of International Associations (UIA) den ersten Platz weltweit erreicht hat. Die Auszeichnung bestätigt Wiens Position als führender Kongressstandort und dynamisches Zentrum für Life Sciences, Wissenschaft und Innovation. Das stärkt einerseits den Wiener Tourismus, gleichzeitig fördern wir die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener, wenn wir uns neue Ideen für die Stadt holen.“

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„Die Ausrichtung der AOM 2027 in Wien, einer der renommiertesten Veranstaltungen ihres Fachbereichs, ist ein starkes Signal für den anhaltenden Erfolg der Stadt auf dem internationalen Parkett. Gleichzeitig unterstreicht sie die wachsende Bedeutung Wiens als globale Meeting-Destination. Mit unserer Visitor Economy Strategie ‚Optimum Tourism‘ verfolgen wir das ambitionierte Ziel, langfristig rund zehn Prozent der Nächtigungen aus dem Meeting-Sektor zu generieren – ein Ziel, das wir 2025 bereits übertroffen haben. Aktuell arbeiten wir an mehr als 300 Bewerbungen für Veranstaltungen bis in das Jahr 2038. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei die enge Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und Universitäten, die maßgeblich zur erfolgreichen Akquise beiträgt.“

Tammy Madsen, Präsidentin der Academy of Management zur Wahl Wiens als Tagungsdestination

„Das Annual Meeting – die weltweit führende Veranstaltung für den wissenschaftlichen Austausch und zugleich das größte Treffen von Expertinnen und Experten für Management und Organisation – bringt eine internationale Gemeinschaft von Forschenden zusammen, die sich fundierter wissenschaftlichen Arbeit sowie der Gewinnung und dem Austausch von Wissen widmet. Wien bietet ein bedeutendes akademisches und kulturelles Umfeld, das den wissenschaftlichen Dialog unterstützen und neue Verbindungen über Disziplinen und Regionen hinweg fördern wird – und damit die Weiterentwicklung des Fachgebiets stärkt.“

Vienna Meeting Fund als Akquise-Turbo

Mithilfe des Vienna Meeting Fund fördert die Stadt Wien über den WienTourismus seit 2021 internationale Kongresse und Firmenveranstaltungen in Wien. Der Fonds verfügt über ein Gesamtvolumen von 12 Millionen Euro und richtet sich an nationale und internationale Organisationen sowie Institutionen, die ein Meeting in Wien planen. Die maximale Förderhöhe je Veranstaltung beträgt 60.000 Euro. Voraussetzung für die volle Fördersumme sind unter anderem Nachhaltigkeitsaspekte und die Belegung aufkommensschwacher Monate. Einreichungen sind bis spätestens drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bis Ende März 2026 wurden über 1.300 Förderanträge gestellt und bearbeitet, mehr als 900 davon führten zu konkreten Zusagen: meeting.vienna.info/de/foerderungen

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet, wird es von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism” sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien als Stärkefeld verankert. Weitere Informationen unter meeting.vienna.info

Über die Academy of Management

Die Academy of Management (AOM) ist der weltweit führende Fachverband für Management- und Organisationsforschung. Gegründet 1936, vereint die AOM heute mehr als 20.000 Mitglieder aus über 120 Ländern, darunter Professor:innen, Doktorand:innen und Fachexpert:innen, die sich der Weiterentwicklung von Forschung, Lehre und Praxis im Bereich Management und Organisation widmen. Mit Ihren Fachzeitschriften, der Jahrestagung und ihren wissenschaftlichen Communities vernetzt die AOM Forschende weltweit, um Wissen auszutauschen und die Wirkung der Managementwissenschaft zu stärken.

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