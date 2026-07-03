Die besten Heurigen Niederösterreichs ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der Auszeichnung „Top-Heuriger“ wurden die herausragendsten Heurigenbetriebe Niederösterreichs prämiert. Aktuell tragen 117 Weinbetriebe und 7 Mostheurige, insgesamt also 124 Betriebe, das Qualitätssiegel „Top-Heuriger“.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf unterstreicht die Bedeutung der Top-Heurigen für Niederösterreich: „Unsere Heurigen prägen die Identität Niederösterreichs wie kaum eine andere Institution. Sie stehen für regionale Wertschöpfung, nachhaltige Landwirtschaft und lebendige Ortskerne. Die Top-Heurigen zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreich bäuerliche Familienbetriebe Genuss, Qualität und Regionalität miteinander verbinden.“

Auch Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, würdigt die Leistungen der Betriebe: „Hinter jedem Top-Heurigen stehen Familien, die mit großem Engagement, Innovationskraft und Qualitätsbewusstsein arbeiten. Sie sichern Einkommen in den Regionen, erhalten bäuerliche Strukturen und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Attraktivität des ländlichen Raums.“

Für Reinhard Zöchmann, Präsident des Weinbauverbandes Niederösterreich, sind die ausgezeichneten Betriebe wichtige Botschafter des heimischen Weinbaus: „Die Top-Heurigen stehen für die erfolgreiche Verbindung von Weinbau, Kulinarik und Regionalität. Sie tragen wesentlich dazu bei, das hohe Ansehen des niederösterreichischen Weins zu stärken und die Besonderheiten unserer Weinbaugebiete erlebbar zu machen.“

Johann Höfinger, Obmann der Direktvermarkter Niederösterreichs, betont die Bedeutung der Auszeichnung für die bäuerliche Direktvermarktung: „Die niederösterreichischen Heurigen sind wichtige Botschafter unserer bäuerlichen Direktvermarktung. Sie verbinden hochwertige regionale Produkte mit echter Gastfreundschaft und schaffen einzigartige Genussmomente für Gäste aus dem In- und Ausland. Die Top-Heurigen zeigen eindrucksvoll, welches Qualitätsniveau unsere Betriebe erreichen.“

Das Gütesiegel „Top-Heuriger“ steht für höchste Qualität bei Wein, Most und regionalen Spezialitäten, für gelebte Gastfreundschaft sowie für die authentische Verbindung von Landwirtschaft, Kulinarik und Tourismus. Die ausgezeichneten Betriebe werden regelmäßig nach strengen Qualitätskriterien überprüft. In jedem niederösterreichischen Weinbaugebiet wird jährlich ein besonders vorbildlicher Betrieb ausgezeichnet, zusätzlich wird ein Mostheuriger als Sonderpreisträger geehrt.

Folgende Betriebe wurden als Top-Heurige ausgezeichnet:

Carnuntum: Weingut und Top-Heuriger Robert Nadler, Arbesthal

Kamptal: Weinhof Waldschütz, Obernholz

Kremstal: Winzerhof Dockner, Höbenbach

Thermenregion: Heurigenweingut Frühwirth, Teesdorf

Traisental: Winzerhaus Hans Schöller, Wagram ob der Traisen

Wagram: Hof Blauensteiner, Kirchberg am Wagram

Weinviertel: Heuriger Wein.Küche der Familie Neustifter, Poysdorf

Sonderpreis Most: Zur steinernen Birne, Familie Oberaigner-Binder, St. Peter in der Au

Weitere Informationen sowie die Liste aller ausgezeichneten Betriebe finden sich unter www.top-heuriger.at.