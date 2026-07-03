LH Mikl-Leitner und LR Teschl-Hofmeister: Dank an Pädagoginnen und Pädagogen – Gratulation an Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Ende des Schuljahres 2025/26 ziehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eine positive Bilanz und bedanken sich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen für ihren engagierten Einsatz. Gleichzeitig gratulieren sie den Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen im vergangenen Schuljahr und wünschen erholsame Sommerferien.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Unsere Kinder sind die Zukunft Niederösterreichs. Umso dankbarer bin ich allen Pädagoginnen und Pädagogen, die sie Tag für Tag mit Wissen, Herz und Geduld auf ihrem Weg begleiten. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag dafür, dass junge Menschen ihre Talente entfalten und gut vorbereitet ins Leben starten können. Allen Schülerinnen und Schülern gratuliere ich herzlich zu ihren Leistungen und wünsche ihnen wunderschöne Sommerferien mit viel Zeit für Familie, Freundinnen und Freunde und unvergessliche Erlebnisse.“

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hält fest: „Das vergangene Schuljahr hat einmal mehr gezeigt, wie viel unsere Schulen tagtäglich leisten. Gemeinsam mit unseren Pädagoginnen und Pädagogen werden wir diesen erfolgreichen Weg auch im kommenden Schuljahr fortsetzen. Schwerpunkte werden dabei die Stärkung der psychischen Gesundheit, der verantwortungsvolle Einsatz digitaler Technologien sowie die bestmögliche Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler sein. Jetzt ist es aber Zeit, durchzuatmen, Kraft zu tanken und die Ferien zu genießen.“