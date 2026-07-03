Wels feiert großes Fußballfest trotz Niederlage!

Wels (OTS) -

Wels hat an diesem Abend einmal mehr Geschichte geschrieben und eindrucksvoll bewiesen, dass sich die Stadt in den vergangenen Wochen zu einem der größten Fußball-Hotspots Österreichs entwickelt hat. Die Ringstraße wurde für heute Abend zur Riesen-Fußballmeile umgebaut und tausende Fans fieberten gemeinsam bei dem WM-Spiel Österreich-Spanien mit. Die nächsten Spiele werden wieder wie gewohnt in der WM-Arena am Minoritenplatz übertragen.

Tausende Besucherinnen und Besucher strömten zum mit Spannung erwarteten WM-Spiel Österreich gegen Spanien auf die eigens eingerichtete WM-Fanmeile in der Ringstraße und sorgten für eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Damit wurde das Event nicht nur zum bislang größten Public Viewing in Wels, sondern zu einem der größten Fußball-Events dieser Art in ganz Österreich.

Bereits ab den frühen Abendstunden füllte sich die Ringstraße kontinuierlich. DJ Max Ventura sorgte schon vor Spielbeginn für ausgelassene Stimmung und verwandelte die Welser Innenstadt in eine riesige rot-weiß-rote Fanarena. Spätestens beim Anpfiff um 21:00 Uhr war klar: Ganz Wels steht hinter der österreichischen Nationalmannschaft.

Auch wenn das erhoffte sportliche Happy End am Spielfeld ausblieb und Österreich sich aus dem Turnier verabschieden musste, blieb die Stimmung bis zuletzt außergewöhnlich positiv. Tausende Fans feierten friedlich, emotional und gemeinsam einen Fußballabend, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Dieses Public Viewing hat einmal mehr gezeigt, dass pulsiert und welche positive Kraft Sport entfalten kann: Menschen zusammenzubringen, Emotionen zu teilen und unvergessliche Momente gemeinsam in der Stadt zu erleben.

Doch der Fußballsommer in Wels ist noch lange nicht vorbei. Bereits ab morgen kehrt das Public Viewing wieder zurück an seinen gewohnten Standort in die WM-Arena am Minoritenplatz, wo weiterhin alle Spiele der Weltmeisterschaft live übertragen werden.