  • 03.07.2026, 08:01:02
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Wechsel an der Spitze der Ennshafen OÖ GmbH

DI Dr. Werner Auer übergibt Geschäftsführung an Ing. Mag. Lukas Burianek

DI Dr. Werner Auer übergibt Geschäftsführung an Ing. Mag. Lukas Burianek (links im Bild)
Enns (OTS) - 

02.07.2026 – Im Ennshafen, einem von Österreichs trimodalen Logistikstandorten an der Schnittstelle von Straße, Schiene und Wasserstraße Donau, steht mit heute ein Wechsel in der Geschäftsführung an: DI Dr. Werner Auer übergibt nach langjähriger, verdienstvoller Tätigkeit das Steuer der Ennshafen OÖ GmbH an Ing. Mag. Lukas Burianek und tritt in den wohlverdienten Ruhestand.

DI Dr. Werner Auer hat den Ennshafen über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und dessen Entwicklung zu einem der bedeutendsten Logistikstandorte Österreichs entscheidend vorangetrieben. Unter seiner Führung wurde der Hafen kontinuierlich ausgebaut und als zentrale Drehscheibe für den Güterverkehr zwischen der Rhein-Main-Donau-Wasserstraße und den europäischen Bahnkorridoren positioniert.

„Der Ennshafen steht vor einer spannenden Phase: Wir treiben den Ausbau und die Modernisierung unserer Infrastruktur konsequent voran, setzen auf nachhaltige Lösungen, wie den Ausbau von Landstromanlagen, und stärken die Rolle des Standorts als modernes Dienstleistungszentrum für die verladende Wirtschaft. Bei DI Dr. Werner Auer bedanke ich mich herzlich für seine langjährige, erfolgreiche Führung und die offene und konstruktive Steuerübergabe, jetzt heißt es, auf Kurs bleiben und noch ein paar Knoten zulegen. Mein Ziel ist es, den Ennshafen als verlässlichen Partner für die verladende Wirtschaft und unsere Ansiedler/innen weiterzuführen, sowie wirtschaftlich stark und ökologisch zukunftsfähig weiter auszubauen.“, erklärt Lukas Burianek.

Mit Ing. Mag. Lukas Burianek übernimmt ein erfahrener Manager die Geschäftsführung, der die strategische und operative Weiterentwicklung des Ennshafen fortführen wird. Zu den zentralen Themen seiner Agenda zählen der weitere Ausbau der Infrastruktur, die Förderung nachhaltiger Logistiklösungen, wie Verlagerung auf Schiff und Bahn, sowie die Stärkung der Rolle des Ennshafen als trimodale Drehscheibe im europäischen Güterverkehr.

Rückfragen & Kontakt

Ennshafen OÖ GmbH
Christina Eckmayr
Telefon: +43 7223 84151-0
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ennshafen.at

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