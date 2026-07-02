  • 02.07.2026, 21:54:02
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FPÖ - Resch: Stromausfall während Österreich-WM-Spiel ist ein Armutszeugnis für Wien

Wien (OTS) - 

„Ausgerechnet während des WM-Sechzehntelfinales der österreichischen Nationalmannschaft fallen in Wien tausenden Haushalten Strom und damit damit die Möglichkeit das Spiel zu verfolgen aus. Das ist einer Millionenstadt unwürdig“, kritisiert der Energiesprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Klemens Resch.

„Während Milliarden für Prestigeprojekte ausgegeben werden, wird bei der kritischen Infrastruktur gespart. Die ungewöhnliche Häufung von Stromausfällen in Wien in den vergangenen Tagen ist ein ernstes Alarmsignal. Bürgermeister Ludwig muss endlich die Versorgungssicherheit stärken. Stadträtin Sima investiert offenbar lieber in ihr eigenes Ego als in die Wiener Infrastruktur und setzt damit völlig falsche Prioritäten“, so Resch.

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