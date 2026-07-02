St. Leonhard am Forst: Fahrbahn der B 215 im Bereich Dangelsbach wird erneuert

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich erfolgte der offizielle Baubeginn für die Asphaltierungsarbeiten an der Landesstraße B 215 bei Dangelsbach im Gemeindegebiet von St. Leonhard am Forst. Aufgrund der aufgetretenen Schäden (Spurrinnen, Netzrisse) entsprach die Fahrbahn der Landesstraße B 215 im Bereich von Dangelsbach zuletzt nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße B 215 auf einer Gesamtlänge von rund 850 Metern zu erneuern. Die B 215 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert.

Im Vorfeld wurden die vorhandenen Hochbordsteine saniert bzw. ein bestehender Durchlass erneuert. Auf einer Gesamtfläche von rund 5.800 Quadratmetern werden nach den Fräsarbeiten unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite die bestehende Trag- und Deckschicht erneuert. Die Arbeiten werden von 13. bis 17. Juli von der Firma Franz Malaschofsky durchgeführt. Danach werden durch die Straßenmeisterei Mank die Spitzgräben bzw. Bankette an die neuen Gegebenheiten angepasst sowie abschließend die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 260.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Zur Gewährleistung einer raschen und effizienten Durchführung ist eine Sperre der Landesstraße B 215 im Baustellenbereich erforderlich. Der Verkehr wird über die Landesstraßen L 106 und B 29 (Mank) in beiden Richtungen umgeleitet.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]