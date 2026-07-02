Erlebnis Österreich: Kanzel aus Stein - Passion im Burgenland

Eisenstadt (OTS) -

Im Römersteinbruch von St. Margarethen stellen die Laienschauspieler aus dem burgenländischen Ort die Leidensgeschichte von Jesus Christus nach. Die rund 400 Mitwirkenden opfern seit 1926 im Fünf-Jahres-Rhythmus viel Freizeit für die Darstellung der Verkündigung, für die Proben und die Aufführungen.

Seit 1961 ist der beeindruckende Steinbruch - die Kanzel aus Stein - Bühne für die "Passio Domini". Die verschiedensten Inszenierungen, die vielen Jesusdarsteller, die gesellschaftliche Bedeutung und der Spaß, der auch bei der Verkündigung nicht zu kurz kommt, stehen im Mittelpunkt dieser Produktion aus dem ORF Landesstudio Burgenland am Sonntag, dem 5. Juli 2026, um 16.30 Uhr in ORF 2.

Gestaltung: Günter Welz

Kamera: Max Pehm

Schnitt: Romana Krail