Rosenflüsterer von Mistelbach

St. Pölten (OTS) -

Den Auftakt zur neuen „Land und Leute“ Sommerrubrik „Sommergärten“ macht Familie Ungersböck mit ihrem Gartenparadies: Von der duftenden Teerose über die vollblütige Englische Rose und die kletternde Ramblerrose bis hin zu kleinen Beetrosen gibt es bei Haimo und Martina Ungersböck in Ebendorf bei Mistelbach in Niederösterreich alles zu erleben. Die beiden Rosensammler haben über 30 Jahre hinweg ihren Garten in ein wahres Blütenmeer verwandelt und zeigen ihren Schaugarten auch Besucherinnen und Besuchern. Weltweit gibt es über 30.000 Rosensorten. So viele hat der ehemalige Lehrer zwar nicht in seinem Garten, aber zumindest aus jeder gängigen Gattung lässt sich in diesem englisch inspirierten Rosengarten eine Rose finden. Von Juli bis Anfang September stellt „Land und Leute“ in der neuen Sommergärten-Rubrik in jeder Sendung einen spannenden österreichischen Schaugarten vor.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 11. Juli:

Schutz des Bodens

Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und Wertschöpfung sind eng verknüpft mit gesunden Böden. Die Österreichische Hagelversicherung setzt sich in Schwerpunktaktionen für ein stärkeres Bewusstsein für das Naturkapital Boden und seinen gesellschaftlichen Stellenwert ein. Eine Reportage aus Oberösterreich.

Abenteuer „Hüttenwirtin“

Zwei Schulfreundinnen aus Osttirol bewirtschaften einen Sommer lang gemeinsam eine Sennhüte auf 1700 Metern Seehöhe in Kärnten. Dabei haben die 23-jährige Köchin und ihre Freundin, die Kellnerin ist, viel über ihr einsames, aber beschauliches Leben zwischen Kühen, Hühnern und Ziegen auf der Alm zu erzählen.

Tierische Klimaanlage

Kühe bleiben auch bei 40 Grad im Schatten gelassen. Ihre Hörner dienen als natürliche Klimaanlage. Das sehen wir in Pöggstall in Niederösterreich am Beispiel von Texas Longhorn-Rindern mit ihren mächtigen, eineinhalb bis drei Meter langen Hörnern.

Ursprüngliches Almenland

Kraftvolle Noriker, Kräuterexperten mit außergewöhnlichen Produkten, wie Zunderschwamm und Steinbocksalbe und eine Almhütte mit herzhaftem Sterz. All das lässt sich auf einer Entdeckungstour im naturbelassenen Almenland in der Steiermark erleben.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer