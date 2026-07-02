  • 02.07.2026, 15:19:32
  • /
  • OTS0150

AVISO: AK Pressekonferenz am 8. Juli: Ferienheft für die Bundesregierung!

Wien (OTS) - 

Fast eineinhalb Millionen Menschen arbeiten in Österreich Teilzeit – und sie haben dafür einen triftigen Grund. Was sie nicht haben, sind dieselben Rechte wie Vollzeit-Kräfte. Deshalb hat die AK Wien eine Petition gestartet und Unterschriften für eine faire Arbeitswelt auch für Teilzeit-Beschäftigte gesammelt. Diese Forderungen und Unterschriften werden am 8. Juli in Form eines Ferienhefts an Vertreter:innen der Bundesregierung übergeben. Anschließend werden die Ergebnisse und Forderungen bei einer Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt präsentiert. Es sprechen:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien

Mittwoch, 8. Juli 2026, 9:15 Uhr

Gegenüber Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2, 1010 Wien

AK Pressekonferenz am 8. Juli: Ferienheft für die Bundesregierung!

Datum: 08.07.2026, 09:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Gegenüber Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
http://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 08.07.2026, 09:15]

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

AK Wien - Kommunikation
Mag. Michaela Lexa-Frank
Telefon: +43 664 8454166
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen:
http://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright