20 Jahre „Beste Gesundheit“

Bad Schönau (OTS) -

Seit zwei Jahrzehnten steht die Partnerschaft „Beste Gesundheit – Der Weg zu mehr Wohlbefinden“ für medizinische Kompetenz, individuelle Betreuung und einen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit. Was 2006 mit vier Gesundheitsbetrieben begann, hat sich zu einem der führenden Gesundheitsnetzwerke Niederösterreichs entwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Anbietern in den Bereichen Gesundheitsvorsorge Aktiv und Rehabilitation.

Die Gesundheitspartnerschaft verbindet moderne Diagnostik, maßgeschneiderte Therapien und hohe medizinische Fachkompetenz. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Gesundheitszielen. Die Partnerbetriebe bieten ein vielfältiges Portfolio an medizinischen Schwerpunkten. Dieses umfasst die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates, des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels, der Gefäße und des Durchblutungssystems, des Nervensystems und der Atmungsorgane bis hin zu Krebserkrankungen und psychischen Erkrankungen.

Je nach Gesundheitsmaßnahme – Rehabilitation oder Gesundheitsvorsorge Aktiv – werden unterschiedliche Ziele verfolgt. Die Rehabilitation dient der Wiederherstellung der körperlichen, psychischen und beruflichen Leistungsfähigkeit und unterstützt die Rückkehr in ein selbstständiges Berufs- und Alltagsleben. Neben der Behandlung des Grundleidens im Stütz- und Bewegungsapparat fördert die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) durch Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit einen nachhaltig gesunden Lebensstil. In den Beste Gesundheit-Betrieben kommen dabei – je nach Standort – auch natürliche Heilvorkommen wie Moor, Kohlensäure und Schwefelheilwasser zum Einsatz.

Zu den vier Gründungsbetrieben – Moorheilbad Harbach, Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau und Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof – kamen in den Folgejahren das Lebens.Resort Ottenschlag, das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach sowie das ambulante Lebens.Med Zentrum St. Pölten hinzu. Heute stehen rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie etwa 1.700 Betten für medizinische Qualität, persönliche Betreuung und langjährige Erfahrung. Kooperationen mit führenden Ärztinnen und Ärzten, Kliniken und Universitäten sowie zertifizierte Qualitätsstandards sichern dabei Behandlungen auf höchstem Niveau.

„Die letzten 20 Jahre zeigen, wie viel wir gemeinsam bewegen können, wenn Gesundheit nicht nur als Schlagwort, sondern als gelebte Verantwortung verstanden wird“, so Doris Walter, Geschäftsführerin ARGE Beste Gesundheit.

„Unsere Stärke liegt in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Anspruch, Menschen ganzheitlich und nachhaltig in ihrer Gesundheit zu unterstützen,“ ergänzt Karin Weißenböck, Geschäftsführerin ARGE Beste Gesundheit.

Zum 20-jährigen Jubiläum sagt „Beste Gesundheit“ Danke und verlost sieben exklusive Wochenendaufenthalte in den Beste-Gesundheit Partnerbetrieben. Alle Informationen zum Jubiläumsgewinnspiel finden Interessierte unter www.beste-gesundheit.at/jubilaeum.

Auch nach 20 Jahren bleibt das gemeinsame Ziel unverändert: Menschen mit medizinischer Kompetenz, persönlicher Betreuung und einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis nachhaltig auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität zu begleiten.

Mehr Informationen zu der Partnerschaft „Beste Gesundheit“ unter: Beste Gesundheit