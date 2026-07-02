Fahrbahn der Landesstraße B 20 wurde im Bereich Siebenbrünn saniert

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich wurden die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 20 bei Siebenbrünn im Gemeindegebiet von Türnitz offiziell abgeschlossen. Stark ausgeprägte Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Netzrisse und Spurrinnen machten eine Instandsetzung der Landesstraße B 20 in diesem Bereich unumgänglich. Im betroffenen Abschnitt wird die Straße täglich von etwa 2.000 Fahrzeugen genutzt.

Auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern bzw. auf einer Fläche von rund 13.200 Quadratmetern wurde die Landesstraße B 20 entsprechend dem aufgetretenen Schadensbild saniert. Nach den Feinfräsarbeiten wurden einzelne Tiefensanierungen durchgeführt und anschließend wieder eine neue Deckschicht aufgebracht. Weiters wurden im Zuge der Baumaßnahmen die Entwässerungseinrichtungen adaptiert und abschließend die Bodenmarkierung aufgebracht und das Bankett dem Neubestand wieder angepasst. Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden von der Firma Kucher Asphaltfrästechnik (Fräsarbeiten), der Straßenmeisterei Lilienfeld (Tragschichtsanierung) und der Firma Traunfellner Anton (bituminöse Arbeiten) ausgeführt. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 215.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen wurden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]