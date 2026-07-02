NEU: Braun präsentiert NEVO - die nächste Generation elektrischer Rasierer

Schwalbach (OTS) -

Mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung in Frankfurt setzt Braun am Ursprungsort der Marke ein neues Zeichen: In Frankfurt, der World Design Capital 2026, präsentiert Braun mit NEVO nicht nur einen neuen Rasierer, sondern den Beginn einer neuen Generation der Rasur. Entwickelt und hergestellt in Deutschland und geprägt von über einem Jahrhundert Ingenieurskunst, markiert NEVO eine neue Ära moderner Rasur - kompromisslos in Gründlichkeit und Hautkomfort.

NEVO ist keine Weiterentwicklung bestehender Serien, sondern von Grund auf neu gedacht. Braun steht seit jeher für Präzision, Zuverlässigkeit und langlebiges Design. Mit NEVO beginnt eine neue Ära der Rasur, in der dieser Anspruch konsequent weitergedacht und in eine neue Dimension überführt wird.

Revolutionäres Rasiersystem für gründliche und sanfte Rasur

Im Zentrum der Innovation steht die AeroTouch(TM) Technologie. Sie ermöglicht eine unglaublich sanfte Gleitbewegung auf der Haut, indem sie die Reibung minimiert. Das sorgt gleichzeitig für die bislang effizienteste Rasur von Braun.* Das System kombiniert 250 diamantenscharfe Klingen mit einer ultra-reibungsarmen Folie und löst damit einen klassischen Zielkonflikt: perfekte Gründlichkeit bei minimaler Belastung der Haut. Das Ergebnis ist eine Rasur, die sowohl sichtbar als auch spürbar überzeugt - ohne Kompromisse. Der integrierte NEVO Smart Prozessor unterstützt dieses Ergebnis, indem er die Leistung in Echtzeit an Bartdichte und Gesichtskonturen anpasst. So entsteht ein Rasur-Erlebnis, das sich intuitiv an jeden Nutzer anpasst. Ergänzt wird NEVO durch den exklusiven Edelstahl-Unibody, der für maximale Haltbarkeit und höchste Produktqualität steht. Gefertigt aus einem einzigen Stück hochwertigen Edelstahls, vereint er Präzision und Stabilität - für eine langlebige Performance über Jahre hinweg.

Braun's fortschrittlichstes Rasiersystem

Oliver Grabes, Head of Design bei Braun, erklärt: "Bei Braun hatten wir den Anspruch, das Rasiererlebnis grundlegend neu zu denken. Daraus entstand die AeroTouch(TM) Technologie, ein Rasiersystem mit besonders geringer Reibung auf der Haut und hoher Effizienz, sowie ein neues ergonomisches und langlebiges Produktdesign aus Edelstahl. Diese Kombination macht den Braun NEVO zu unserem bislang besten Rasierer und setzt neue Maßstäbe für glatte Haut." So verfügt Braun NEVO über Braun's leistungsstärksten Scherkopf, entwickelt für höchste Präzision. Ein integrierter Präzisionstrimmer ermöglicht exakte Konturen, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der ultraflexible Scherkopf passt sich präzise den Gesichtskonturen an, während die Bartdichte automatisch erkannt und die Leistung in Echtzeit optimiert wird - für eine mühelose Rasur, selbst bei dichtem, mehrtägigem Bart. Keine Kompromisse. Perfekt gründlich. Perfekt sanft.

Hochwertiger Edelstahl-Unibody für maximale Langlebigkeit

Ein zentrales Merkmal des Braun NEVO ist das Edelstahl-Gehäuse. Gefertigt aus einem einzigen Stück hochwertigen Edelstahls, vereint es Präzision, Langlebigkeit und eine klare, zeitlose Formensprache. Das Design folgt konsequent den Prinzipien, für die Braun seit Jahrzehnten steht: funktional und langlebig, geprägt von höchster Ingenieurskunst und Qualität "Made in Germany". Der ergonomisch gestaltete Griff sorgt für eine intuitive Handhabung und ist auf langlebige Qualität ausgelegt.

Ein neues Hautgefühl

Der Braun NEVO steht für eine neue Ära der Rasur - spürbar anders. Dabei geht es nicht mehr nur darum, wie gründlich das Ergebnis ist, sondern vor allem darum, wie sich die Haut danach anfühlt. Braun Barber-Experte Marcus Michalczyk bringt es aus seiner täglichen Praxis auf den Punkt: "Bei einer guten Rasur geht es nicht allein um das Ergebnis, sondern um das gesamte Gefühl auf der Haut. Genau hier macht NEVO den Unterschied. Die Bewegung ist außergewöhnlich sanft und gleichzeitig erzielt der Rasierer ein sehr präzises Ergebnis. Besonders überzeugt mich das Hautgefühl danach - weich und angenehm glatt."

Ein Rasierer wie neu, jahrelang

Das neue NEVO 7-in-1 Pflegesystem reinigt 10x besser als Wasser, pflegt, lädt und trocknet den Rasierer automatisch - für ein Gerät, das sich über Jahre hinweg wie neu anfühlt. Mit dem Smart-Display bietet NEVO ein modernes, intuitives Nutzererlebnis. Es liefert Echtzeitinformationen und personalisierte Pflegehinweise, etwa zur optimalen Reinigung im 7-in-1 Pflegesystem. Dabei folgt Braun bewusst einem klaren Prinzip: weniger, aber besser - fokussiert auf das, was wirklich zählt.

Technologie der nächsten Generation für tägliche Höchstleistung

Braun NEVO ist auf die Anforderungen eines kompromisslosen Alltags ausgelegt. Eine 5-Minuten-Schnellladung liefert ausreichend Energie für eine komplette Rasur, während eine volle Ladung bis zu 60 Minuten Laufzeit ermöglicht. Dank 100 % Wasserdichtigkeit passt sich das Gerät flexibel jeder Pflegeroutine an, ob Trockenrasur oder Anwendung unter der Dusche.

Mehr als ein Rasierer: BraunCare+

NEVO-Besitzer erhalten Zugang zu einem exklusiven Premium-Service über die BraunCare+ Plattform. Dazu zählen eine erweiterte Garantie von bis zu fünf Jahren sowie zusätzliche Expertentipps und Tutorials zur optimalen Nutzung.

*bezogen auf Braun interne Tests / Produktleistung

Verfügbarkeit

Der Braun NEVO ist ab August 2026 bei führenden Händlern sowie online erhältlich. Weitere Informationen unter www.braun.com

Braun Rasierer NEVO 17010cc mit NEVO 7in1 Pflegesystem, 1x Reinigungskartusche, NEVO Reise- & Ladeetui: 869,99 EUR UVP**

Braun Rasierer NEVO 15000cc mit 7in1 Pflegesystem, 1x Reinigungskartusche & Leder-Reiseetui: 799,99 EUR UVP**

Braun Rasierer NEVO 11015cce mit 7in1 Pflegesystem, 1x Reinigungskartusche & Reiseetui: 789,99 EUR UVP**

Braun Rasierer NEVO 11000cc mit 7in1 Pflegesystem, 1x Reinigungskartusche & Reiseetui: 789,99 EUR UVP**

**Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.