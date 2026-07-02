Travel Start-up Night 2026: Bühne frei für die Zukunft des Tourismus

Wien (OTS) -

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Travel Start-up Night“ kehrt auch 2026 nach Wien zurück. Der Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT) organisiert das Pitch-Event gemeinsam mit dem Verband Internet Reisevertrieb (VIR) sowie dem Travel Industry Club Deutschland.

Fünf Start-ups. Eine Bühne. Ein Ticket ins Finale.

Im Rahmen der Travel Start-up Night erhalten fünf ausgewählte junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre innovativen Geschäftsmodelle und Lösungen für die Reise-, Tourismus- und Mobilitätsbranche vor einem Fachpublikum zu präsentieren.

Nach den Live-Pitches entscheidet das Publikum über das überzeugendste Konzept des Abends. Das Sieger-Start-up qualifiziert sich direkt für das große Jahresfinale in Deutschland und hat damit die Chance auf den Titel „Travel Start-up 2026“.

„Innovation ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zukunft des Tourismus. Die Travel Start-up Night bietet jungen Unternehmen nicht nur eine Bühne für ihre Ideen, sondern schafft auch wertvolle Kontakte zwischen Gründer:innen, etablierten Unternehmen, Investor:innen und Entscheidungsträger:innen der Branche“ , betont Marco Riederer, Präsident des Travel Industry Club Tourismus.

Innovation trifft Netzwerk

Neben den Pitches steht vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Beim anschließenden Networking mit Snacks und Getränken bietet sich die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Kooperationen anzustoßen und gemeinsam über die Zukunft des Tourismus zu diskutieren.

Jetzt als Start-Up bewerben

Start-ups, die Produkte oder Dienstleistungen mit Anwendungsbereichen in der Travel Industry entwickeln und vor maximal fünf Jahren gegründet wurden, können sich bis 31. August 2026, 12:00 Uhr, bewerben.

Die Bewerbung sollte folgende Fragen kurz und prägnant beantworten:

Beschreibt Euer Geschäftsmodell in einem Satz.

Welches Problem löst Euer Produkt oder Service?

Wie werden Einnahmen generiert?

In welchem Marktsegment bewegt Ihr Euch?

Wie erreicht Ihr Eure Kund:innen?

Was unterscheidet Euch vom Wettbewerb? Was ist Euer USP?

Wann wurde das Start-up gegründet?

Wer gehört zum Gründerteam und was zeichnet Euch aus?

Bewerbungen sind per E-Mail an [email protected] oder [email protected] einzureichen

Veranstaltungsdetails

Datum: Montag, 28. September 2026 | Einlass: 18:00 Uhr (Start: 18:30 Uhr)

Ort: Wien (Location wird noch zeitnah bekannt gegeben)

Teilnahme :

Kostenlos für Mitglieder von TICT, TIC, VIR, Studierende, sowie touristische Start-ups Ꞓ 50 zzgl. USt. für interessierte Gäste



Weitere Informationen und Anmeldung: club-tourismus.org/event/travel-start-up-night-wien-2026

Die Travel Start-up Night Wien 2026 findet in Kooperation mit dem Travel Industry Club Deutschland und dem VIR statt.

Über die Veranstalter:

Die Travel Start-up Night ist ein gemeinsames Format des Travel Industry Club Deutschland, des Verbandes Internet Reisevertrieb (VIR), sowie des Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT). Ziel ist es, Innovation in der Travel Industry zu fördern, Start-ups Sichtbarkeit zu geben und Akteure aus Wirtschaft, Technologie und Tourismus zu vernetzen.

Das ist der Travel Industry Club Tourismus Austria (TICT):

Der Travel Industry Club Tourismus versteht sich als DAS unabhängige, branchenübergreifende und österreichweite Tourismusnetzwerk .

Der Verein greift innovative Themen auf, bildet eine Plattform für Kooperationen, fördert die berufliche Weiterentwicklung und den Erfahrungsaustausch und organisiert den Know-how-Transfer zwischen Praktikern, Unternehmern, Forschern, Lehrenden, Studenten und Absolventen.

Der aktuelle Vorstand ist ein starkes Team von 10 Vorstandsmitgliedern, die als Experten aus den verschiedensten Bereichen der Tourismuswirtschaft ihr Know-how und ihre Erfahrungen in das Club-Angebot einbringen.