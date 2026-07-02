Games from Austria präsentiert die gesamte Wertschöpfungskette der österreichischen Spieleentwicklung

Wien (OTS) -

Am 11. und 12. Juli präsentiert sich die österreichische Spieleentwicklungsbranche unter dem Titel „Games from Austria“ beim Esports Festival 2026 im Austria Center Vienna. Koordiniert wird der Auftritt von der PGDA – Pioneers of Game Development Austria, dem österreichischen Verband für Spieleentwicklung.

„Games from Austria“ zeigt die österreichische Wertschöpfungskette der Spieleentwicklung: von den qualitativ hochwertigen Ausbildungsmöglichkeiten und talentierten Nachwuchsprojekten über erfolgreiche Indie-Games bis hin zu etablierten Studios. “Games from Austria” präsentiert rund 50 Aussteller:innen auf über 1.000 Quadratmetern, darunter österreichische Hochschulen mit Games-Schwerpunkt aus fünf Bundesländern, Indie-Entwickler:innen auf der von FM4 veranstalteten Indie Area sowie etablierte Studios wie Mi’pu’mi Games, Rarebyte und stillalive studios.

Das Esports Festival 2026 erwartet mehr als 30.000 Besucher:innen, über 200 Aussteller:innen und auf einer Gesamtfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern. Bereits 2025 kamen 25.500 Besucher:innen ins Austria Center Vienna. Das Festival versteht sich damit nicht nur als Esports-Event, sondern als breites Gaming-Wochenende mit Community-, Bildungs-, Popkultur- und Mitmach-Angeboten.

“Die Pioneers of Game Development Austria freuen sich sehr in Zusammenarbeit mit dem Esports Festival eine gesamtheitliche Leistungsschau der lokalen Spieleentwicklungsszene präsentieren zu dürfen” , sagt Martin Filipp Vorstand der PGDA.

Die aktuelle Branchenlage unterstreicht die Relevanz des Auftritts: Laut WKO/PGDA/IWI* gibt es in Österreich rund 149 aktive Unternehmen in der Spieleentwicklung. Die Branche beschäftigt 1.080 Personen direkt und erwirtschaftet einen direkten Umsatz von 92,8 Millionen Euro. Inklusive indirekter und induzierter Effekte liegt der gesamtwirtschaftliche Umsatzbeitrag bei 188,7 Millionen Euro, der Beschäftigungseffekt bei rund 2.260 Arbeitsplätzen in Österreich.

Auch die Ausbildung spielt eine zentrale Rolle. Österreich verfügt laut Branchenreport über 25 Hochschulprogramme mit explizitem Fokus auf Game Development und Game Design. Beim gemeinsamen Auftritt in Wien wird diese Verbindung zwischen Ausbildung, Nachwuchs und Branche für Besucher:innen direkt erlebbar.

Mit „Games from Austria“ präsentiert sich die österreichische Spieleentwicklung beim Esports Festival 2026 als gemeinsamer Kreativ-, Bildungs- und Wirtschaftsbereich. Im Mittelpunkt steht nicht nur das Spielen selbst, sondern die Frage, wer digitale Spiele in Österreich entwickelt, welche Kompetenzen dafür benötigt werden und dass Spielentwicklung ein seriöser Karrierepfad auch in Österreich sein kann.

Diese Prämierendarstellung der gesamten Branche von Ausbildung bis hin zu erfolgreichen kommerziellen Projekten unterstreicht, welche wichtige Rolle Games heute für die lokale Kreativwirtschaft, Technologie und Kultur darstellen.

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Info

* Game Development Studie 2024, verfasst vom Industriewissenschaftliches Institut (IWI) im Auftrag des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in Zusammenarbeit mit der PGDA.

Über Pioneers of Game Development Austria

Der Verband der österreichischen Spieleentwickler wurde 2017 von den Firmen Bongfish, jumpandUp, Mi’pu’mi Games, ovos media, Rarebyte, rudy games und stillalive studio gegründet.

Der Verein bezweckt die Förderung der österreichischen Spieleentwicklungsbranche, sowie Ausbau von Kontakten in die Wirtschaft, Politik und Medien, mit einer positiven ökonomischen und sozialen Entwicklung in und für den österreichischen Standort. Im Mittelpunkt steht die positive Präsentation der österreichischen Spieleentwickler in Österreich und international sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit junger Unternehmer, der Innovationskraft von Unternehmen als auch die Interessensvertretung gegenüber Politik, Sozialpartnern, Medien und Wirtschaft.

Esports Festival 2026

Das Esports Festival verwandelt gemeinsam mit dem Spielefest Wien das Austria Center in ein absolutes Gaming Paradies. An den beiden Eventtagen erlebt ihr das Beste, was die virtuelle und analoge Spiele-Welt zu bieten hat. Über 200 Aussteller bieten ein buntes und vielfältiges Programm, das Gamer-Herzen höherschlagen lässt. Auf der Esports Mainstage zeigen die besten E-Sportler aus dem DACH-Raum ihr Können. Außerdem laden zahlreiche Community-Turniere zum Mitmachen ein. 3 Events in einem! Der Eintrittspreis inkludiert unbeschränkten Zugang zu den Bereichen des Spielefests. Außerdem findet am Vorplatz des Austria Centers ein Foodfestival als kulinarische Ergänzung zum Programm statt.

Datum: 11.07.2026, 11:00 Uhr - 12.07.2026, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien 1

1220 Wien

Österreich

URL: https://esportsfestival.at/