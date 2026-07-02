Termin-Aviso: 18. Juli - Splash Hard

St. Pölten (OTS) -

Mit Thorsteinn Einarsson, Anna-Sophie, Chovo, Anna Ullrich & Sport-Action am 18. Juli am Ratzersdorfer See

Time to celebrate – 10 Jahre Splash Hard! Das legendäre AK YOUNG Sommer-Open-Air „Splash Hard“ feiert heuer zum zehnten Mal am Ratzersdorfer See mit einem Staraufgebot! Mit dabei sind angesagte Music-Acts wie Headliner Thorsteinn Einarsson, Anna-Sophie, Chovo und DJane Anna Ullrich. Das Erfolgskonzept: Die perfekte Mischung aus grooviger Musik, Wassersport-Action, Fun & Food und Chill-out.

Get the party started

Ab 13.00 Uhr können Besucher:innen im Action Corner der Naturfreunde Trend-Sportarten kostenlos ausprobieren. Als besonderes Highlight gibt es dieses Jahr den Surf Simulator & Nashorn Rodeo. Und für alle, die es etwas ruhiger angehen wollen, ist der ganze See eine einzige Chill-out Area.

Good music

Für den coolen Sound am See sorgen dieses Jahr hochkarätige Musik-Acts. Moderiert wird das Event von David & Alina von ENERGY. Diesjähriger Headliner ist Thorsteinn Einarsson, der bereits 2017 bei Splash Hard aufgetreten ist und zu den erfolgreichsten Interpreten im österreichischen Pop zählt. Der gebürtige Isländer überzeugt nicht nur mit seiner markanten, kraftvollen Stimme und charismatischen Bühnenpräsenz, sondern auch mit tiefgründigen, autobiografischen Songs, die direkt ins Herz gehen.

Die weiteren Live-Acts sind musikalische Highlights: Anna-Sophie, die zu den meistgespielten Künstlerinnen Österreichs im Radio gehört und mit mehr als 20 Millionen Streams auf Spotify & Co nicht mehr aus den Charts wegzudenken ist. Die Newcomerin und Protestsonggewinnerin 2025 Chovo macht deutschen RnB, der unter die Haut geht. Zum Abschluss geht dann die Party mit der international erfolgreichen Elektronik-DJane Anna Ullrich noch einmal richtig los. Ihre Beats sind der Soundtrack für unvergessliche Partynächte.

Beachvolleyball & Basketball TURNIER! Wer sich sportlich im Team messen will, kann sich zum Beachvolleyball (4:4) und Basketball Turnier (3:3) bis 13.30 Uhr vor Ort anmelden.

DER ENTRITT IST FREI! Alle Musik- und Sportangebote können kostenlos genutzt werden.

GRATIS Midnight SHUTTLE! Um Mitternacht (18. Juli) und 00.30 (19. Juli) bringt ein kostenloses Shuttle-Service die Eventbesucher:innen sicher vom Ratzersdorfer See zum Hauptbahnhof St. Pölten.

GRATIS PARKEN! Die Festivalgäste können am Veranstaltungstag (18. Juli 2026) kostenlos am Partygelände parken.

TIMETABLE SPLASH HARD 18. Juli 2026:

Time Action

Ab 13 Uhr Sporttag der Naturfreunde

14.45 Uhr Workshop YU-Taekwondo

15.30 Uhr Workshop Football Invaders

17.00 Uhr Show Cheerleader Buttercups & Yu-Taekwondo

17.20 Uhr Chovo

17.30 Uhr Show Football Invaders

18.00 Uhr Freerunning Show & Siegerehrung Volleyball- und Basketball Turnier

18.30 Uhr Anna-Sophie

20.15 Uhr Thorsteinn Einarsson

22.00 bis 24.00 Uhr Djane Anna Ullrich