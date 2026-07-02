  • 02.07.2026, 13:38:32
  • /
  • OTS0124

SPÖ-Seltenheim: „Statistik Austria-Bericht ‚So geht’s uns heute‘ ist kräftiger Rückenwind für SPÖ-Einsatz für gerechte Millionärssteuern“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Große Mehrheit für Vermögens- und Erbschaftssteuern – „Wer mehr hat, soll mehr beitragen“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht im aktuellen Statistik-Austria-Bericht „So geht’s uns heute“ „kräftigen Rückenwind für den Einsatz der SPÖ für gerechte Millionärssteuern“. „Der Bericht zeigt schwarz auf weiß, dass es in Österreich eine große Mehrheit für Vermögens- und Erbschaftssteuern gibt. 61 Prozent sind für eine Vermögenssteuer und 58 Prozent für eine Erbschaftssteuer. Diese eindeutigen Zahlen sind die nächste Bestätigung für unseren Einsatz für Millionärssteuern“, betont Seltenheim heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont weiters: „Österreich braucht ein ausgewogenes und faires Steuersystem. Millionenerben und große Vermögen müssen einen gerechten Beitrag zur Finanzierung und Sicherung unseres Sozialsystems leisten. Wir haben schon beim letzten Doppelbudget einen gerechten Beitrag der breiten Schultern durchgesetzt – angefangen von der Bankenabgabe über Stiftungssteuern bis zu Beiträgen der Energiekonzerne. Und die SPÖ hat Banken, Konzerne und Besserverdiener auch beim Budget für die Jahre 2027 und 2028 in die Pflicht genommen. Sie zahlen 56 Prozent der Budgetsanierung und leisten damit einen großen Beitrag. Die SPÖ in der Regierung ist Garantin dafür, dass die, die mehr leisten können, auch mehr beitragen“, so Seltenheim mit Verweis darauf, dass damit auch mehr Spielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen in Gesundheit, Bildung, Pflege und soziale Sicherheit entsteht. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright