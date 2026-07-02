SPÖ-Seltenheim: „Statistik Austria-Bericht ‚So geht’s uns heute‘ ist kräftiger Rückenwind für SPÖ-Einsatz für gerechte Millionärssteuern“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht im aktuellen Statistik-Austria-Bericht „So geht’s uns heute“ „kräftigen Rückenwind für den Einsatz der SPÖ für gerechte Millionärssteuern“. „Der Bericht zeigt schwarz auf weiß, dass es in Österreich eine große Mehrheit für Vermögens- und Erbschaftssteuern gibt. 61 Prozent sind für eine Vermögenssteuer und 58 Prozent für eine Erbschaftssteuer. Diese eindeutigen Zahlen sind die nächste Bestätigung für unseren Einsatz für Millionärssteuern“, betont Seltenheim heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont weiters: „Österreich braucht ein ausgewogenes und faires Steuersystem. Millionenerben und große Vermögen müssen einen gerechten Beitrag zur Finanzierung und Sicherung unseres Sozialsystems leisten. Wir haben schon beim letzten Doppelbudget einen gerechten Beitrag der breiten Schultern durchgesetzt – angefangen von der Bankenabgabe über Stiftungssteuern bis zu Beiträgen der Energiekonzerne. Und die SPÖ hat Banken, Konzerne und Besserverdiener auch beim Budget für die Jahre 2027 und 2028 in die Pflicht genommen. Sie zahlen 56 Prozent der Budgetsanierung und leisten damit einen großen Beitrag. Die SPÖ in der Regierung ist Garantin dafür, dass die, die mehr leisten können, auch mehr beitragen“, so Seltenheim mit Verweis darauf, dass damit auch mehr Spielraum für wichtige Zukunftsinvestitionen in Gesundheit, Bildung, Pflege und soziale Sicherheit entsteht. (Schluss) mb/bj