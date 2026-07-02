  • 02.07.2026, 13:23:02
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  • OTS0121

Update zum Wasserverbrauch in Wien: Vorsorgliche Maßnahmen zeigen erste Wirkung

Wien (OTS) - 

Die vorsorglichen Maßnahmen der Stadt Wien zur Reduktion des Wasserverbrauchs zeigen erste Wirkung: Der tägliche Wasserbedarf, der zu Wochenbeginn einen Höchststand erreicht hatte, ist inzwischen zurückgegangen. Aktuell liegt der Verbrauch noch rund 27 Prozent über dem durchschnittlichen Tagesverbrauch, entwickelt sich jedoch in Richtung einer stabileren Lage.

Aus den alpinen Quellen fließt ausreichend Wasser nach Wien, um den weiterhin erhöhten Bedarf zu decken. Die Starkniederschläge in den Quellenschutzgebieten traten in der vergangenen Nacht nur vereinzelt und lokal begrenzt auf. Sollten einzelne Quellen aufgrund von Trübungen vorübergehend ausfallen, kann dies aktuell durch andere verfügbare Wasserressourcen kompensiert werden.

Die Maßnahmen der Stadt Wien zur Reduktion des Wasserverbrauchs bleiben vorerst aufrecht. Ein sorgsamer Umgang mit Wasser ist weiterhin wichtig, um die Versorgungssicherheit zusätzlich zu unterstützen. Die Stadt Wien bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung: Durch den bewussten und sparsamen Umgang mit Wasser kann jeder Einzelne und jede Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten.

Die Versorgungslage sowie die Wetterentwicklung werden laufend beobachtet und bewertet. Die Stadt Wien wird über weitere Entwicklungen informieren.

Rückfragen & Kontakt

Katja Dämmrich
Stadt Wien – Wiener Wasser
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 599 59 31076
E-Mail: [email protected]

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