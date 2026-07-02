Austrian DC Pilot Factory: Mit Gleichstrom zur klimaneutralen Industrie

Gurten, Oberösterreich/Wien (OTS) -

Am 1. Juli 2026 öffnete die Austrian DC Pilot Factory bei Fill Maschinenbau in Gurten, Oberösterreich, ihre Türen und präsentierte Forschungsergebnisse sowie Demonstratoren für die klimaneutrale Industrie der Zukunft:

Die Austrian DC Pilot Factory zeigte unter realen industriellen Bedingungen, wie Gleichstromnetze, Photovoltaik und bidirektionale Elektromobilität intelligent vernetzt werden können.

Das Forschungs- und Demonstrationsprojekt unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology entwickelt und erprobt innovative Lösungen für eine flexible, effiziente und erneuerbare Energieversorgung von Produktionsstandorten.

Teilnehmende des Demo-Workshops erhielten exklusive Einblicke in die Demonstrationsanlage und aktuelle Forschungsergebnisse zur industriellen Anwendung von Gleichstromtechnologien.

Die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität erfordert neue technologische Ansätze für eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Mit der Austrian DC Pilot Factory demonstriert ein Konsortium aus Forschung und Industrie mit dem AIT Austrian Institute of Technology, Beckhoff Automation GmbH, Emotion Srl, FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH, Fill Gesellschaft m.b.H., OÖ Energiesparverband, Smart Cities Consulting GmbH, STIWA AMS GmbH und die Technische Universität Wien – Pilotfabrik Industrie 4.0, wie Gleichstromtechnologien die Energieversorgung von Produktionsstandorten flexibler, effizienter und nachhaltiger gestalten können.

Im Rahmen des Innovationsnetzwerks NEFI – New Energy for Industry wurde bei dem Maschinenbauunternehmen Fill in Gurten eine Demonstrationsanlage aufgebaut, die Photovoltaik, Produktionsanlagen und bidirektional ladende Elektrofahrzeuge in einem gemeinsamen Gleichstromnetz verbindet. Ziel des Projekts ist es, die Potenziale von Gleichstromtechnologien für industrielle Anwendungen unter realen Betriebsbedingungen zu erforschen und deren Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie sichtbar zu machen.

Innovative Energienutzung durch Gleichstrom und E-Mobilität

Im Zentrum der Austrian DC Pilot Factory steht ein sicheres und skalierbares Gleichstromnetz, das erneuerbare Energiequellen und flexible Verbraucher direkt miteinander verbindet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Integration bidirektional ladender Elektrofahrzeuge, die nicht nur als Transportmittel, sondern auch als mobile Energiespeicher genutzt werden.

Überschüssiger Solarstrom aus den Photovoltaikanlagen kann in den Fahrzeugbatterien gespeichert und bei Bedarf wieder in das Energiesystem des Standorts zurückgespeist werden. Dadurch lassen sich Lastspitzen reduzieren, der Eigenverbrauch von erneuerbarer Energie erhöhen und die Netzstabilität verbessern.

Gleichstromnetze bieten darüber hinaus das Potenzial, Energieverluste gegenüber konventionellen Wechselstromsystemen zu reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien zu erleichtern. Die Austrian DC Pilot Factory liefert damit wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung energieeffizienter und klimafreundlicher Produktionsstandorte.

Forschung und Demonstration für die Industrie von morgen

Die Austrian DC Pilot Factory verbindet wissenschaftliche Forschung mit industrieller Praxis. Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen Unternehmen dabei unterstützen, ihre Energieversorgung flexibler zu gestalten und erneuerbare Energien noch effizienter einzusetzen.

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie innovative Energietechnologien zur Erreichung der österreichischen und europäischen Klimaziele beitragen können und welche Rolle Gleichstromnetze in der Industrie der Zukunft spielen werden.

Innovative Lösungen für die industrielle Energiewende in Zusammenarbeit von Forschung und Industrie

Friederich Kupzog, Head of Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology

„Für die zukünftige Energieversorgung der Industrie sind innovative Technologien verfügbar, insbesondere die Gleichstromtechnik. Jetzt gilt es, sie anzuwenden, zu skalieren und in die industrielle Praxis zu überführen. Mit der Austrian DC Pilot Factory zeigen wir, wie Gleichstromtechnologien, Photovoltaik und Elektromobilität zu einem intelligenten Energiesystem verbunden werden können. Das Projekt liefert wertvolle Erkenntnisse für die industrielle Energiewende und stärkt gleichzeitig die technologische Vorreiterrolle Österreichs im Bereich innovativer Energiesysteme.“

Martin Muik, Forschung & Entwicklung, Fill Gesellschaft m.b.H.

„Als Industrieunternehmen sehen wir täglich die Herausforderungen einer nachhaltigen und zugleich wirtschaftlichen Energieversorgung. Die Austrian DC Pilot Factory ermöglicht uns, neue Technologien direkt im realen Produktionsumfeld zu testen und weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit mit Forschung und Industriepartnern schafft wichtige Grundlagen für eine nachhaltige industrielle Energieversorgung und zeigt, wie Innovation und Klimaschutz erfolgreich zusammenwirken können.“

Michael Hübner, Abteilung Energie- und Umwelttechnologien, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)

„Mit Projekten wie der Austrian DC Pilot Factory stärkt Österreich seine Position als Innovationsstandort für klimaneutrale Industrietechnologien. Die Demonstrationsanlage zeigt eindrucksvoll, wie Forschung, Industrie und öffentliche Förderung gemeinsam neue Wege für eine nachhaltige Energieversorgung erschließen können.“

Urban Peyker, Geschäftsführer-Stellvertreter, Klima- und Energiefonds

„Die Austrian DC Pilot Factory ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Forschungsergebnisse in die industrielle Praxis überführt werden können. Durch die intelligente Vernetzung von erneuerbaren Energien, Gleichstromtechnologien und Elektromobilität entstehen Lösungen, die einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Industrie leisten. Solche Demonstrationsprojekte sind entscheidend, um Innovationen sichtbar zu machen und ihre breite Umsetzung zu beschleunigen.“

Einblicke in die Austrian DC Pilot Factory: Demo-Workshop am 1. Juli 2026

Am 1. Juli 2026 konnten Interessierte die Demonstrationsanlage und die Projektergebnisse im Rahmen eines Demo-Workshops bei Fill in Gurten kennenlernen. Der Workshop wurde vom Projektpartner OÖ Energiesparverband durchgeführt, der die Organisation und Moderation der Veranstaltung maßgeblich unterstützte. Neben Fachvorträgen und Projektpräsentationen standen Führungen durch die Demonstrationsanlage sowie Diskussionen mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie auf dem Programm.

Weitere Informationen zum Projekt:

https://www.nefi.at/de/projekt/austrian-dc-pilot-factory

Über die Austrian DC Pilot Factory

Die Austrian DC Pilot Factory erforscht und demonstriert unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology – Österreichs größte Research and Technology Organisation – die Integration von Gleichstromtechnologien, Photovoltaik und bidirektionaler Elektromobilität in industriellen Energiesystemen. Ziel ist es, neue Lösungen für eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien sowie für eine flexible und resiliente Energieversorgung von Produktionsstandorten zu entwickeln und unter realen Bedingungen zu testen.

Über NEFI – New Energy for Industry

Die Austrian DC Pilot Factory ist Teil des Innovationsnetzwerks NEFI – New Energy for Industry, das die Dekarbonisierung des industriellen Energiesystems mit Schlüsseltechnologien „made in Austria“ vorantreibt. Das NEFI hat sich um ein Konsortium aus AIT Austrian Institute of Technology, Montanuniversität Leoben, OÖ Energiesparverband und der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria formiert und bündelt die vielfältige Erfahrung im Bereich der Energieforschung und Umsetzung von Projekten. Die NEFI-Projekte werden vom Klima- und Energiefonds mit Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) unterstützt. Maßgebliche Unterstützung kommt zudem von den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark. www.nefi.at

Projektpartner

AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Projektleitung), Beckhoff Automation GmbH, Emotion Srl, FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH, Fill Gesellschaft m.b.H., OÖ Energiesparverband, Smart Cities Consulting GmbH, STIWA AMS GmbH, Technische Universität Wien – Pilotfabrik Industrie 4.0

Über das AIT