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AVISO: 30 Jahre Polizeiseelsorge Österreich
Feierlicher Gottesdienst anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Polizeiseelsorge Österreich mit Innenminister Gerhard Karner – 6. Juli 2026, 16:30 Uhr, Dom zu St. Pölten
Seit 1. August 1996 unterstützt die Polizeiseelsorge Beamtinnen und Beamte bei ihrer Arbeit. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums findet am 6. Juli 2026 um 16:30 Uhr ein Gottesdienst im Dom zu St. Pölten im Beisein von Innenminister Gerhard Karner statt.
Danach ist ein gemeinsamer Spaziergang ins Bildungshaus St. Hippolyt mit anschließendem Bischofsempfang mit Bischof Alois Schwarz geplant.
Wann: 6. Juli 2026, 16:30 Uhr
Wo: Dom zu St. Pölten, Domplatz 1, 3100 St. Pölten, anschließender Bischofsempfang im Bildungshaus St. Hippolyt
Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung per E-Mail an [email protected] möglich.
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