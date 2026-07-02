Mehr als 100 Polizisten starten in NÖ in den Streifendienst – 25 Grenzpolizeiassistenten angelobt

Wien (OTS) -

205 Polizistinnen und Polizisten standen am 2. Juli 2026 im Mittelpunkt des Festaktes, der den Startschuss bzw. den nächsten großen Schritt für ihre Karriere in Niederösterreich markiert.

Im Rahmen der feierlichen Angelobungs- und Ausmusterungsfeier am Retzer Hauptplatz gratulierten Innenminister Gerhard Karner, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich – in Vertretung für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – und Landespolizeidirektor Franz Popp den Polizistinnen und Polizisten und bedankten sich für ihren Einsatz.

Die Polizeimusik Niederösterreich sorgte für den musikalischen Rahmen des Festaktes, der von Ehrengästen aus Politik, Verwaltung und der Exekutive sowie den stolzen Angehörigen begleitet wurde.

Stärkung der Polizei in Niederösterreich wird fortgesetzt

Von den 205 Beamtinnen und Beamten haben 102 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung erfolgreich beendet und treten nun ihren regulären Dienst – 49 davon im Bereich der Fremden- und Grenzpolizei – an.

78 erfahrene Beamtinnen und Beamte feierten den Abschluss ihrer Ausbildung für die mittlere Führungsebene. Sie werden künftig als dienstführende Polizistinnen und Polizisten wichtige Führungsfunktionen in den Dienststellen übernehmen.

Gleichzeitig schworen 25 neue Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten ihren Diensteid und starteten damit offiziell ihre Laufbahn.

„Die Stärkung der Polizei in Niederösterreich wird konsequent fortgesetzt. Das Ziel dabei ist klar: den Polizeiinspektionen ausreichend Personal für die Sicherheit der Menschen zur Verfügung zu stellen“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich hob in seiner Festrede die Bedeutung des Zusammenhalts hervor: „Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur gelingt, wenn unsere niederösterreichische Sicherheitsfamilie und das Land Hand in Hand arbeiten. Als Politik investieren wir gezielt in Infrastruktur und Ausrüstung – denn eine moderne Ausstattung ist die Grundvoraussetzung, damit Großereignisse wie die Landesausstellung 2030 in Retz sicher und erfolgreich über die Bühne gehen können. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Einsatzkräften für ihre absolute Verlässlichkeit.“

Landespolizeidirektor Franz Popp zeigte sich stolz über den Zuwachs in der polizeilichen Familie: „Mit der heutigen Ausmusterung und Angelobung setzen wir einen wesentlichen Schritt zur Stärkung der Sicherheit in Niederösterreich. Ich bin fest davon überzeugt, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst für die Bevölkerung mit höchster Professionalität, Engagement und Menschlichkeit versehen werden. Mein besonderer Dank gilt heute auch den Familien und Partnerinnen bzw. Partnern, die diesen Weg als wichtiges Fundament im Hintergrund begleiten.“

154 Polizisten haben bereits im Frühjahr Ausbildung abgeschlossen

Neben der Ausmusterung bzw. Angelobung am 2. Juli 2026 wurden heuer bereits 154 Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion Niederösterreich ausgemustert, rund 120 Polizeischülerinnen und Polizeischüler werden 2026 noch in den Streifendienst gestellt.

Zahl der Bewerbungen für Aufnahmetermin September 2026 hat sich verdoppelt

Auch die Zahl der Bewerbungen für den Polizeiberuf stieg in Niederösterreich. Knapp 630 Bewerbungen für den Aufnahmetermin September 2026 sind bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich eingelangt. Vor einem Jahr waren es noch 330 Bewerbungen für den Aufnahmetermin im September.

Grenzpolizeiassistenten verstärkten Polizeidienst am Flughafen

Seit 2019 gibt es die Möglichkeit, die Fremden- und Grenzpolizei als Grenzpolizeiassistentin bzw. -assistent zu unterstützen. Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten leisten wichtige Arbeit in der Grenzkontrolle, der Grenzüberwachung und der Durchführung fremdenpolizeilicher Kontrollen und entlasten somit den polizeilichen Streifendienst maßgeblich. Seit 2019 wurden über 300 Grenzpolizeiassistentinnen und -assistenten ausgebildet, die der Polizei bei der Bekämpfung von illegaler Migration zur Seite stehen.