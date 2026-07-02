  • 02.07.2026, 12:37:32
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  • OTS0109

Markus Müller wird neuer stellvertretender DSN-Direktor und Leiter des Bereichs Nachrichtendienst

Bisheriger Leiter des Büros „Rechtsangelegenheiten und Anfragebeantwortung“ seit Mai 2026 in neuem Amt

Wien (OTS) - 

Markus Müller wurde mit Mai 2026 zum Leiter des Bereichs Nachrichtendienst in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) bestellt. Neben der Leitung des Bereichs Nachrichtendienst ist er gemeinsam mit dem Leiter des Bereichs Staatsschutz, Leopold Holzbauer, auch stellvertretender DSN-Direktor.

Markus Müller begann seine polizeiliche Laufbahn in Wien. Dabei war er über vier Jahre lang Exekutivbediensteter der Sondereinheit WEGA. Nach Abschluss des berufsbegleitenden Diplomstudiums der Rechtswissenschaften wechselte Markus Müller 2021 von der Polizei ins damalige Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wo er als juristischer Hauptreferent tätig war. Seit Einrichtung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst war er zunächst im Büro „Rechtsangelegenheiten und Anfragebeantwortung“ und weiterführend in der operativen Steuerung im Staatsschutz eingesetzt. Im Mai 2023 übernahm Markus Müller die Leitung des Büros „Rechtsangelegenheiten und Anfragebeantwortung“ und übte damit in Verbindung stehende Sonderfunktionen aus. Er agierte unter anderem als Informationssicherheitsbeauftragter des BMI und leitete das interministerielle Nationale Koordinationsgremium Sanktionen.

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