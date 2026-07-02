Cooling Center Wien 2026: Wiener Rotes Kreuz reagiert auf Hitzewelle mit vorgezogener Eröffnung

Wien (OTS) -

Die erste große Hitzewelle ist gerade überstanden, doch der Sommer hat gerade erst begonnen. Temperaturen bis zu 40 Grad und zunehmende Tropennächte stellen für viele Menschen eine erhebliche Belastung dar. Besonders ältere Menschen, Kinder sowie Personen mit chronischen Erkrankungen leiden unter den Auswirkungen langanhaltender Hitze. Um rasch Unterstützung zu bieten, eröffnet das Wiener Rote Kreuz sein Cooling Center im Einkaufszentrum HUMA ELEVEN bereits vor dem ursprünglich geplanten Starttermin. Seit 26. Juni 2026 steht der klimatisierte Aufenthaltsraum allen Menschen kostenlos und ohne Konsumzwang zur Verfügung.

Mit den Cooling Centern schafft das Wiener Rote Kreuz gemeinsam mit seinen Partnern niederschwellige Rückzugsorte für Menschen, die während Hitzeperioden Entlastung suchen. Neben dem Standort im HUMA ELEVEN wird im Laufe des Sommers auch wieder ein Cooling Center im Shopping Center Nord eröffnet. Die klimatisierten Aufenthaltsräume bieten die Möglichkeit, sich einige Stunden abzukühlen, den Kreislauf zu entlasten und neue Kraft zu tanken.

Cooling Center helfen bei Hitzestress

Ein Cooling Center ist ein klimatisierter Aufenthaltsraum, in dem sich Menschen an heißen Sommertagen erholen können. Das Wiener Rote Kreuz stellt Liegestühle sowie kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Empfohlen wird ein Aufenthalt von zwei bis drei Stunden, damit sich der Körper ausreichend regenerieren kann. Besucher*innen können lesen, sich ausruhen oder schlafen. Auch eigene Getränke und Speisen dürfen mitgebracht werden.

Dr. Lukas Infanger, stellvertretender Chefarzt des Wiener Roten Kreuzes:

„ Große Hitze bedeutet für den Körper erheblichen Stress. Besonders ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen profitieren davon, wenn sie sich einige Stunden in einer kühlen Umgebung aufhalten können. Dadurch lassen sich hitzebedingte Belastungen deutlich reduzieren. Wichtig ist außerdem, ausreichend zu trinken und die heißesten Stunden des Tages möglichst in kühlen Räumen zu verbringen. “

Gemeinsam für mehr Hitzeschutz in Wien

Die Cooling Center werden in enger Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort umgesetzt. Das HUMA ELEVEN stellt dem Wiener Roten Kreuz bereits zum wiederholten Mal Räumlichkeiten für das Cooling Center zur Verfügung und unterstützt damit ein Angebot, das allen Menschen offensteht.

Sabine Dreschkay, MA, Center-Managerin des HUMA ELEVEN:

„ Als HUMA ELEVEN verstehen wir uns nicht nur als Einkaufsort, sondern vor allem als Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen und gerne Zeit verbringen – gerade auch an sehr heißen Tagen. Mit dem Cooling Center schaffen wir gemeinsam mit unserem starken Partner dem Wiener Roten Kreuz ein zusätzliches Angebot, das gerade während Hitzeperioden einen echten Mehrwert für unsere Besucher*innen, sowie für die Menschen in der Umgebung bietet. Unsere klimatisierte Mall bietet die ideale Infrastruktur für ein solches Angebot – gut erreichbar, barrierefrei und für alle offen. “

Kühle Rückzugsorte für alle

Die Cooling Center stehen allen Menschen kostenlos offen. Ziel ist es, während Hitzeperioden unkompliziert erreichbare Rückzugsorte anzubieten und damit gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Besucher*innen können die Einrichtungen ohne Anmeldung nutzen. Auch mitgebrachte Beschäftigungen sind willkommen. Haustiere dürfen ebenfalls mitgebracht werden, sofern sie andere Gäste nicht beeinträchtigen.

Georg Geczek, MBA, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes:

„ Nicht jede Wohnung bleibt an heißen Sommertagen angenehm kühl. Mit den Cooling Centern schaffen wir Orte, an denen Menschen ohne Konsumzwang durchatmen, sich erholen und ihren Kreislauf entlasten können. Die aktuelle Hitzewelle zeigt, wie wichtig solche niederschwelligen Angebote für die Bevölkerung sind. Wir bedanken uns herzlich beim Einkaufszentrum HUMA ELEVEN, das uns auch heuer wieder die Möglichkeit gibt, ein Cooling Center ins Leben zu rufen. “

Pressefotos

Pressefotos zum Download finden Sie hier.

(Fotos: Wiener Rotes Kreuz / Markus Hechenberger)



Standorte und Öffnungszeiten 2026

HUMA ELEVEN

Landwehrstraße 6, 1110 Wien

Vorgezogene Eröffnung aufgrund der aktuellen Hitzewelle:

26. Juni 2026 bis 29. August 2026

Montag bis Samstag

12:00 bis 18:00 Uhr

Shopping Center Nord (SCN)

Ignaz-Köck-Straße 1, 1210 Wien

13. Juli bis 14. August 2026

Montag bis Freitag

12:00 bis 17:00 Uhr

Faktenbox: Cooling Center Wien 2026

Thema: Information

Angebot: Kostenlose Cooling Center des Wiener Roten Kreuzes

Anzahl: 2 Standorte in Wien

Kosten: kostenlos

Konsumzwang: keiner

Aufenthalt: empfohlen: 2–3 Stunden

Ausstattung: Klimatisierte Räume, Liegestühle, Trinkwasser

Zielgruppe: alle Menschen; besonders ältere Personen, Kinder und chronisch Erkrankte

Haustiere: willkommen, sofern sie andere Gäste nicht stören

Öffnungszeiten: Juni bis August 2026

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist ein Cooling Center?

Ein Cooling Center ist ein kostenlos zugänglicher, klimatisierter Aufenthaltsraum, in dem sich Menschen während einer Hitzewelle erholen können.

Wer kann ein Cooling Center nutzen?

Das Angebot richtet sich an alle Menschen. Besonders empfohlen wird der Besuch älteren Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen und allen, die unter der Hitze leiden.

Kostet der Besuch etwas?

Nein. Der Aufenthalt ist kostenlos und ohne Konsumverpflichtung möglich.

Wie lange sollte man bleiben?

Das Wiener Rote Kreuz empfiehlt einen Aufenthalt von zwei bis drei Stunden, damit sich der Körper ausreichend von der Hitze erholen kann.

Darf ich Essen und Getränke mitbringen?

Ja. Eigene Speisen und Getränke sind erlaubt. Trinkwasser steht kostenlos zur Verfügung.

Sind Haustiere erlaubt?

Ja, sofern sie andere Besucher*innen nicht beeinträchtigen.

Über das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz ist Teil des Österreichischen Roten Kreuzes und engagiert sich täglich für Menschen in Wien. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Rettungs- und Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Gesundheits- und Sozialdienste, Erste-Hilfe-Ausbildung sowie Angebote für besonders vulnerable Menschen. Rund um die Uhr stehen hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Einsatz, um Hilfe zu leisten, Gesundheit zu fördern und Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Grundlage der Arbeit sind die sieben Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.