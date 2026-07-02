75 Jahre Fulbright Austria: Jubiläumsjahr endet mit neuen Partnerschaften und Blick in die Zukunft

Wien (OTS) -

Mit dem Sommerfest in Innsbruck im Juni 2026 hat Fulbright Austria sein Jubiläumsjahr offiziell abgeschlossen. Rund 75 Jahre nach seiner Gründung bleibt die Organisation ihrer zentralen Mission verpflichtet: Menschen, Kulturen und Institutionen durch Bildung, Wissenschaft und Austausch miteinander zu verbinden. Zu den Unterstützer:innen des Jubiläums zählten Bundespräsident Alexander Van der Bellen, die US-Botschaft in Österreich, das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, das Bundesministerium für Bildung sowie die US-Botschaft in Österreich.

Im Rahmen der Veranstaltung kamen Alumni, aktuelle Programmteilnehmende, Partnerinstitutionen sowie Vertreter:innen aus Wissenschaft, Bildung und Politik zusammen, um die Wirkung des Fulbright-Programms auf beiden Seiten des Atlantiks zu würdigen und über dessen Zukunft zu diskutieren.

„Die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich lebt von den Menschen, die voneinander lernen und langfristige Verbindungen aufbauen. Fulbright Austria hat über Generationen hinweg genau diese Beziehungen gefördert. Das 75-jährige Jubiläum war ein Anlass, auf diese Erfolge zurückzublicken und gleichzeitig den Blick auf die nächsten Jahrzehnte transatlantischer Zusammenarbeit zu richten“, betont Art Fisher, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich.

Internationale Bildung als Brücke zwischen Kulturen

Im Zentrum des Abends stand eine Podiumsdiskussion über die Rolle internationaler Bildungs- und Forschungserfahrungen für Gesellschaft, Wissenschaft und Innovation. Vertreter:innen verschiedener Generationen der Fulbright-Austria-Community diskutierten, wie Austauschprogramme Perspektiven erweitern, Karrieren prägen und langfristige Beziehungen zwischen Österreich und den USA schaffen.

Neue Partnerschaften und Möglichkeiten

Ein weiterer Meilenstein des Jubiläums ist die Unterstützung durch das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens von Fulbright Austria stellt das Ministerium dem Matching Fund von Fulbright Austria zusätzliche 100.000Ꞓ zur Verfügung, um Spenden in Österreich zu verdoppeln, und stärkt damit die langfristige Finanzierung internationaler Austausch- und Forschungsprogramme.

„Wissenschaft braucht internationalen Austausch, offenen Dialog und Vernetzung. Fulbright Austria verbindet seit 75 Jahren Menschen, Ideen und Institutionen über Grenzen hinweg und stärkt damit den Wissenschafts- und Bildungsstandort Österreich. Mit unserem Beitrag zum Matching Fund investieren wir in den wissenschaftlichen Nachwuchs und in die internationale Zusammenarbeit von morgen“, erklärt Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

Ein Highlight des Abends war die Bekanntgabe einer neuen Partnerschaft zwischen Fulbright Austria und der Medizinischen Universität Graz. Die Kooperation wird künftig zusätzliche Möglichkeiten für wissenschaftlichen Austausch und internationale Forschungsaufenthalte schaffen und damit die Bildungs- und Forschungsbeziehungen zwischen Österreich und den USA weiter stärken.

Auch die Fulbright-Austria-Community in Österreich entwickelt sich weiter: Mit einem neuen Alumni-Chapter in Tirol entsteht ein zusätzlicher regionaler Treffpunkt für ehemalige Programmteilnehmende. Das neue Netzwerk soll Austausch, Mentoring und gemeinsames Engagement fördern und die Wirkung des Fulbright-Programms auch nach dem eigentlichen Aufenthalt langfristig stärken.

Ausblick auf die nächsten Meilensteine

Dieses Jahr feiert Fulbright das 80-jährige Bestehen des globalen Fulbright-Programms und gleichzeitig das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten. Zwei Anlässe, die neue Möglichkeiten für internationale Kooperation und transatlantischen Dialog eröffnen.

„Die vergangenen 75 Jahre zeigen, welche Innovationen möglich werden, wenn Menschen über Grenzen hinweg voneinander lernen. Diese Idee bleibt auch in Zukunft die Grundlage unserer Arbeit“, betont Hermann Agis, Executive Director von Fulbright Austria. „Wir freuen uns darauf, die nächsten Generationen von Studierenden, Forschenden und Lehrenden auf ihrem internationalen Weg zu begleiten.“

Über Fulbright Austria

Fulbright Austria ist Teil des globalen Fulbright-Programms – eines der renommiertesten internationalen Austauschprogramme der Welt. Als bilaterale Kommission steht Fulbright Austria für gelebte Partnerschaft zwischen Österreich und den USA – getragen durch Beiträge beider Länder, starker institutioneller Partner:innen und engagierter Spender:innen.