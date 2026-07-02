Bürgermeister Ludwig ehrte Herbert Sobotka mit dem Silbernen Ehrenzeichen

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig hat Herbert Sobotka hat gestern Vormittag im Rahmen eines Pressetermins auf der Bühne Donaupark mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Gewürdigt wurde damit Sobotkas jahrzehntelanges Engagement für die Bezirkskultur in der Donaustadt, für das Wiener Lied und für die Bühne Donaupark.

„Wien ist Kulturhauptstadt nicht nur wegen seiner großen Häuser, sondern auch, weil Kunst und Kultur in allen Bezirken und Grätzln für die Menschen erlebbar sind“, sagte Bürgermeister Ludwig in seiner Rede. „Herbert Sobotka hat für diese Dezentralisierung von Kultur sehr viel beigetragen und das kulturelle Leben in der Donaustadt über Jahrzehnte bereichert.“

Ende der 1980er Jahre gründete Sobotka den Kulturverein Donaustadt dem er als Präsident vorstand, und mit dem er das Kulturgeschehen im 22. Bezirk bis heute wesentlich mitgestaltet. Außerdem machte sich Sobotka als „Retter des Orpheums“ verdient, indem er Anfang der 1990er-Jahre eine neue Betreibergruppe für das traditionsreiche Veranstaltungszentrum fand und so dessen Wiedereröffnung ermöglichte.

Besonders verbunden ist Sobotkas Name mit der Bühne Donaupark, „die aus dem Wiener Kulturleben nicht mehr wegzudenken ist“. Dort organisiert und kuratiert er seit vielen Jahren ein Sommerprogramm mit Konzerten und Kleinkunst. Darüber hinaus organisiert Sobotka u.a. auch den Kulturheurigen und den Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstätten, bei denen er „die Tradition des Wiener Lieds aufleben lässt.“

„Herbert Sobotka hat nicht nur Veranstaltungen organisiert, sondern Orte geschaffen, an denen Kultur direkt bei den Menschen stattfindet. Für diese Pflege der Bezirkskultur in der Donaustadt und für das Hochhalten des Wiener Lieds gebührt ihm großer Dank“, so Bürgermeister Ludwig abschließend.

Open-Air-Sommerfestival

Das 21. Open-Air-Sommerfestival Bühne Donaupark findet dieses Jahr von 11. Juli bis 30. August statt und bietet ein vielfältiges Programm aus Austropop, Kabarett und Wiener Lied.

https://www.buehnedonaupark.at/

(Schluss) wei