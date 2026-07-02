Verkehrsprognose zum Beginn der Ferien

Wien (OTS) -

Am Wochenende starten in Wien, Niederösterreich und im Burgenland die Sommerferien. Auch in mehreren deutschen Bundesländern beginnt die reisestarke Zeit. Deswegen ist ab Freitagvormittag mit starkem Reiseverkehr zu rechnen – vor allem in Richtung Süden und Osten. Besonders betroffen sind die Transitrouten A 9 Pyhrn Autobahn, A 10 Tauern Autobahn sowie die A 12 Inntal Autobahn und die A 13 Brenner Autobahn. Auch im Großraum Wien kann es zu Verzögerungen kommen.

Zusätzlich sorgen Grenzkontrollen für mögliche Staus – etwa bei Nickelsdorf, Kittsee, Spielfeld und beim Karawankentunnel. Auch an den Übergängen nach Deutschland kann es zu Wartezeiten kommen.

Am Wochenende findet in Wien das Donauinselfest statt. Es werden über eine Million Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund um die Donauinsel – vor allem bei der Nordbrücke (A 22 Donauufer Autobahn), der Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke ist daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ebenfalls viele Besucherinnen und Besucher bringt das „Woodstock der Blasmusik“ in Oberösterreich. Das Festival findet von heute, 2.7. bis Sonntag, 5.7. statt. Hier sind vor allem die A 8 Innkreis Autobahn und die Aus- beziehungsweise Auffahrt Ort im Innkreis betroffen.

In der Nacht von Montag, 6.7. auf Dienstag, 7.7. kommt es auf der A 9 Pyhrn Autobahn im Bereich Gleinalmtunnel zwischen 21 und 1 Uhr wegen Begutachtungen von Brandschäden zu einer Sperre Richtung Süden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Am Mittwoch, dem 8.7. ist außerdem die S 36 Murtal Schnellstrasse bei St. Georgen wegen einer Einsatzübung im Tunnel von 17 bis 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Auch hier gibt es eine lokale Umleitung.

Reisetipps für sicheres Fahren im Sommer

Wer gerade im Sommer mit dem Auto längere Strecken zum Urlaubsort unterwegs ist, sollte ausgeruht starten, regelmäßig pausieren und auf Ablenkungen verzichten. Die ASFINAG gibt die wichtigsten Tipps für eine sichere Fahrt: Alle zwei Stunden empfiehlt sich eine kurze Pause. Auf dem 2.250 Kilometer langen Autobahnnetz gibt es im Schnitt alle neun Kilometer eine Rastmöglichkeit. Die ASFINAG App hilft bei der Planung.

Fahrerinnen und Fahrer sollten jedenfalls ausreichend Wasser sowie leichte Snacks mitnehmen, ganz besonders bei Hitze. Mit Kindern gilt: passender Kindersitz, korrekt befestigt. Die gesetzlichen Vorgaben im Urlaubsland beachten und auf Beschäftigung für unterwegs nicht vergessen. Für die Eltern gilt während der Fahrt volle Konzentration: Handy weg, Ablenkungen durch Suchen von Gegenständen oder Essen vermeiden. Beim Beladen: Schweres nach unten, Leichtes nach oben, das Gepäck darf nicht über die Rücksitzlehne ragen. Auch das richtige Schuhwerk zählt: Leichte, aber festsitzende Schuhe statt Flip-Flops. Vor der Abfahrt empfiehlt sich ein kurzer Fahrzeugcheck: Reifendruck, Öl sowie Kühl-, Brems- und Scheibenwaschflüssigkeit prüfen.

Wichtiger Hinweis:

Eine gute Routenplanung spart Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust finden Sie unter http://asfinag.at/reisezeiten