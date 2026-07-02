Medienkunst-Festival „DGTL SUMMER“ im Haus der Digitalisierung

St. Pölten (OTS) -

Am 17. Juli 2026 startet im Haus der Digitalisierung in Tulln der „DGTL SUMMER“. Bis 30. Juli beleuchtet das von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich initiierte und organisierte 14-tägige Medienkunst-Festival die Schnittstelle von Kunst und Digitalität. Eine Ausstellung mit Arbeiten von Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und Marian Essl alias MONOCOLOR sowie ein vielseitiges Begleitprogramm machen das Haus der Digitalisierung zur Bühne für Medienkunst, Vermittlung und Diskurs. Auch der 311 Quadratmeter große LED-Schirm wird dabei zum künstlerischen Werkzeug.

„Mit dem DGTL SUMMER wird sichtbar, wie eng Kunst, Technologie und gesellschaftliche Debatte heute miteinander verbunden sind. Niederösterreich verfügt über eine lebendige Medienkunstszene. Das Haus der Digitalisierung bietet den idealen Rahmen, um diese künstlerischen Positionen einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und MONOCOLOR wurden 2025 mit dem Niederösterreichischen Kulturpreis in der Sparte Medienkunst ausgezeichnet. Die von Lisa Ortner-Kreil kuratierte Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich Medienkunst im Jahr 2026 ausschauen kann, ein gemeinsamer Nenner ist dennoch die Reibung zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Fanni Futterknecht beschäftigt sich mit Spielzeugkultur, ihren Narrativen und Fantasiewelten und präsentiert Textilobjekte, Skulpturen und Videoarbeiten. Volkmar Klien rückt in einer installativen, soundbasierten Arbeit den Vorgang des Ein- und Ausatmens in den Mittelpunkt. MONOCOLOR lässt das Publikum in eine immersive Installation aus minimalistischen Räumen und Sounds eintauchen. Der Begriff der „Simulation“ bildet dabei eine gemeinsame inhaltliche Klammer.

Eröffnet wird der DGTL SUMMER am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr durch Landesrat Anton Kasser. Höhepunkt des Abends ist eine audiovisuelle Live-Performance von MONOCOLOR. Im Anschluss klingt das Opening mit DJ-Set, Getränken und Snacks aus. Für die Eröffnung ist bis 15. Juli eine verbindliche Anmeldung unter Opening des Medienkunst-Festivals möglich.

Beim Trickfilmworkshop „Monster in Bewegung“ setzen sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren mit Spielzeugkultur und Stop-Motion-Technik auf iPads auseinander. Die Workshops finden am 23. und 30. Juli jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die Kunstvermittlung Kunstmeile Krems unter +43 2732 90 80 10 oder [email protected] entgegen.

Am Samstag, 25. Juli, lädt Kuratorin Lisa Ortner-Kreil um 10 Uhr zu einem dialogisch angelegten Rundgang durch die Ausstellung.

Den Abschluss bildet am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr die Finissage mit Artist Talk. Fanni Futterknecht, und Volkmar Klien sprechen mit dem Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder und Kuratorin Lisa Ortner-Kreil über ihre künstlerischen Zugänge sowie über die Herausforderungen für Kunst und Kulturbetrieb im Zeitalter der Digitalisierung.

„Das Haus der Digitalisierung steht dafür, digitale Entwicklungen unmittelbar erlebbar zu machen. Beim DGTL SUMMER wird unser 311 Quadratmeter großer LED-Schirm selbst zum künstlerischen Werkzeug. Die Verbindung von Ausstellung, Performance, Vermittlung und Diskurs ist eine perfekte Ergänzung unseres Angebotes“, betonen die Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Die Ausstellung ist von 18. bis 30. Juli 2026, Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr, im Haus der Digitalisierung, Konrad-Lorenz-Straße 10, 3430 Tulln an der Donau, zu sehen. Der Eintritt zur Ausstellung sowie die Teilnahme an den Veranstaltungen und Workshops sind kostenlos.