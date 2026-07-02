Große Open-Air-Award-Show: „Sound@V“-Musikpreis 2026 des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Der große Musikpreis „Sound@V“ 2026 des ORF Vorarlberg steuert auf die Zielgerade zu! Und nicht nur die Fans fiebern der großen Open-Air-Award-Show entgegen, auch die international besetzte Jury freut sich auf den Top-Event am 10. Juli: Rapperin und FM4-Moderatorin FIVA alias Nina Sonnenberg, Sängerin, Songschreiberin, Gitarristin, Pianistin und Dozentin an der Popakademie Baden-Württemberg Alex Mayr, Musikexperte Michel Attia, Head of Booking & Events bei FM4, sowie SRF-Musikredakteurin und Moderatorin Hana Gadz̆e aus der Schweiz sind die „Sound@V“-Jurorinnen und -Juroren 2026. Sie entscheiden gemeinsam mit dem Publikum, wer die Gewinnerinnen und Gewinner des „Sound@V“ 2026 sind. Die Musikfans hatten im Juni knapp 13.000 Votes für ihre Favoritinnen und Favoriten auf vorarlberg.ORF.at abgegeben.

Große „Sound@V“-Award-Show am 10. Juli in Feldkirch

Wer räumt die begehrten Trophäen und das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro ab? Wie sich Jury und Publikum entschieden haben, zeigt sich am Freitag, dem 10. Juli, bei der großen „Sound@V“-Award-Show im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch. Es warten spannende Interviews, Band-Porträts, Auszeichnungen und viel Musik. Top-Live-Acts sorgen für großartigen Sound made in Vorarlberg: „Ausflug mit Franziska“ (Gewinner 2025, Kategorie Pop/Rock), „Cordoba78“ (Gewinner 2024, Kategorie Pop/Rock und Kategorie Publikumsliebling), „Philipp Lingg Band“ (Gewinner 2020, Sonderkategorie Mundart), „NNELLA“ (Gewinnerin 2020, Kategorien Alternative/Singer-Songwriter und Publikumsliebling, Gewinnerin 2024, Kategorie Open Pool), „Felizitas“ sowie „Nika“ (Gewinnerin 2022, Kategorie Newcomer). Der Eintritt zu diesem Open-Air-Event ist frei! Dominic Dapré und Inés Mäser vom ORF Vorarlberg begleiten durch diesen Mega-Live-Event.

Österreichweit im TV

Die Award-Show ist österreichweit im TV zu sehen, und zwar am Samstag, dem 18. Juli, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON sowie am Sonntag, dem 19. Juli, um 9.00 Uhr in ORF III.

Nominiert für den „Sound@V“ Musikpreis 2026 des ORF Vorarlberg sind:

In der Kategorie Pop/Rock:

Cordoba78

Johnny Indigo

Philipp Lingg Band

UH! Batman (and the mighty antiheroes)

In der Kategorie Alternative/Singer-Songwriter:

Merce

Mona Ida

NNELLA

Philomena

In der Kategorie Open Pool:

Linus vom See & Wavyfrisch

Nika

Reality Break

V!da

In der Kategorie Newcomer (presented by AKM/aume):

Fast Love

Felizitas

Jenna Ham

Untiled

Jener Act, der im Onlinevoting die meisten Stimmen bekommen hat, erhält zusätzlich den Preis als Publikumsliebling.

Starke Partner für starken Sound

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit dem Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“, der „NEUE am Sonntag“, der VKW und dem Poolbar Festival auf die Bühne gebracht.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit der ‚Sound@V‘-Award-Show gibt’s Konzertfeeling pur mit einem Mix voller guter Musik aus Vorarlberg sowie eine breite Vielfalt an Expertise unserer Jurorinnen und Juroren der Musikszene aus Österreich, Deutschland und der Schweiz!“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ ORF Vorarlberg: „Die ‚Sound@V‘-Award-Show wird ein erstklassiger Abend! Bei feinster Festivalatmosphäre kann das Publikum beste Musik aus Vorarlberg genießen. Ich freue mich sehr drauf!“

Award-Show „Sound@V“ Musikpreis 2026 des ORF Vorarlberg

Freitag, 10. Juli 2026

Poolbar Festival Feldkirch, Reichenfeldpark

18.00 Uhr Einlass

19.30 Uhr Pre-Show: Ausflug mit Franziska

20.15 Uhr Award-Show: Cordoba78, Philipp Lingg Band, NNELLA, Felizitas sowie Nika

Der Eintritt ist frei!

Österreichweit im TV und auf ORF ON:

18. Juli, 17.55 Uhr, ORF 2

19. Juli, 9.00 Uhr, ORF III