Beschäftigungsprojekt für psychisch beeinträchtigte Menschen wird fortgeführt

St. Pölten (OTS) -

„Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen nicht nur therapeutische Unterstützung, sondern auch die Möglichkeit, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ihre Fähigkeiten einzubringen. Das Projekt AIB bietet genau diese Chance und schafft wichtige Beschäftigungsmöglichkeiten in einem geschützten Rahmen“, betont Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz.

„Mit der Fortführung der Finanzierung wird auch 2026 ein bewährtes Beschäftigungsangebot für Menschen in der Region Krems sichergestellt“, teilt die Landesrätin nach der Regierungssitzung mit, in der die niederösterreichische Landesregierung die Fortführung der Finanzierung des Projekts „AIB – Aktivierende individuelle Beschäftigung“ des Psychosozialen Zentrums Schiltern GmbH für das Jahr 2026 beschlossen hat.

Das Angebot richtet sich an Personen ab 18 Jahren, die aufgrund einer psychischen Erkrankung in ihrer Arbeitsfähigkeit erheblich eingeschränkt sind und den Anforderungen des regulären Arbeitsmarktes derzeit nicht oder nur eingeschränkt gerecht werden können. Im Raum Krems stehen dafür rund 30 bis 35 Plätze zur Verfügung.

Die Teilnehmer arbeiten je nach individueller Belastbarkeit und persönlicher Verfassung in den Bereichen Bügelservice, Textilveredelung, Kleinmontagen und Versand. Das Beschäftigungsausmaß wird dabei flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.

„Arbeit bedeutet weit mehr als Einkommen. Sie vermittelt Struktur, soziale Kontakte und Selbstwertgefühl. Mit der Unterstützung dieses Projekts leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Betroffenen, fördern ihre gesellschaftliche Integration und bringen sie so wieder in den Arbeitsmarkt“, so Rosenkranz.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]